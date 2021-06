Tibou réplique à Sidya : ‘’puisqu’il a décidé d’aller vivre ailleurs, il faudrait qu’on ramène des milliards imaginaires à sa place’’

L’opposant Sidya Touré a raillé le président guinéen Alpha Condé sur ses promesses et autres annonces faites hier à Boké en écrivant sur son compte Twitter : ‘’Alpha à Boké « dépasser le Nigeria en 2 ans » dont PIB 515 milliards $ contre 13 milliards $ en Guinée. POPULISME QUAND TU NOUS TIENS. Les temps sont difficiles en Guinée. Ramenez plutôt les milliards $ stockés à l’extérieur depuis 10 ans par ce gouvernement et tout ira mieux”

Interrogé, le ministre d’Etat, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, conseiller spécial du chef de l’Etat et porte-parole du Gouvernement, Tibou Kamara n’a pas tardé à réagir aux propos du patron de l’UFR.

« J’ai vu le Tweet de Sidya où il nous soupçonne de populisme. Nous, on le prend en flagrant délit de mensonge avéré et de démagogie politique trompeuse. Parce que jamais le président Alpha Condé n’a dit que la Guinée va dépasser le Nigeria. Il a même dit que bientôt après le Nigeria, la Guinée sera la deuxième économie. Dire que la Guinée viendra comme deuxième économie après le Nigeria, est-ce que cela veut dire que la Guinée va dépasser le Nigéria ? Puisque tout le monde a entendu et suivi parce que c’est un discours public. La deuxième chose, il parle de milliards à l’étranger qui devraient être ramenés pour le bien des Guinéens. Mais on voudrait bien qu’il (Sidya Touré) nous indique avant qu’on ne les ramène, où se trouvent ces milliards et qui en sont les bénéficiaires avant de demander de les ramener. Quand on aura des informations concernant où se trouvent les milliards et ceux qui les ont déposés, on lui promet qu’avec lui, on ira les chercher ensemble pour les ramener en Guinée », a-t-il précisé.

Poursuivant, il a tenu à mentionner : « Mais ce que nous comprenons, puisque lui-même ne veut pas revenir en Guinée, il faudrait que des milliards imaginaires reviennent à sa place. Donc à défaut que Sidya lui-même ne revienne, puisqu’il a décidé d’aller vivre ailleurs, il faudrait qu’on ramène des milliards imaginaires à sa place. Et on le comprend parce que n’ayant pas de poids politique, et un programme à présenter aux Guinéens, il tombe maintenant dans ce qu’on peut appeler l’affabulation politique dans le but de se construire une fausse image et être crédible aux yeux des Guinéens. Si lui nous soupçonne de populisme, nous, on l’a pris en flagrant délit de mensonge avéré et de démagogie politique en espérant renaître de ses centres », conclut-il.

Youssouf Keita

+224 622285400