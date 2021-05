Tibou se cogne à Antonio : « il n’y a aucun Guinéen, aussi fortuné soit-il, qui puisse supporter les charges et les frais liés au football »

Comme beaucoup le prétendent, ces dernières années, si le football guinéen s’est bien porté, c’est parce que le richissime homme d’affaires Mamadou Antonio Souaré a accepté d’investir dedans et que Mathurin Bangoura dit avoir une dette de deux milliards avec une banque de la place.

Hier mardi 11 mai 2021, le Ministre d’État, Ministre de l’Industrie, des Petites et Moyennes entreprises et Porte-parole du gouvernement, lors de son passage dans l’émission “On Refait le Monde” de Djoma tv, a fait savoir -sans citer nommément Antonio- que nul ne peut supporter les charges liées au football. C’est l’État et les subventions de la FIFA et de la CAF qui assurent les coûts, dit-il.

« Il n’y a aucun Guinéen, aussi fortuné soit-il, qui puisse supporter les charges et les frais liés au football, c’est l’affaire de l’État à travers le ministère des Sports et c’est également à travers les subventions extrêmement importantes de la CAF et de la FIFA. C’est ce qui permet de financier l’activité de football, tout le reste est un apport marginal. Je ne parle pas de ce que l’État supporte comme charge à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports.», souligne M. Kamara.

Pour finir, ce Conseiller spécial du Président de la République a ajouté ceci : « Moi je parle des faits, je ne parle pas des spéculations dans la cité. Entre 2018 et 2020, les subventions de la FIFA et de la CAF s’élèvent à 100 milliards de francs guinéens. Je n’ai pas pris l’exercice 2021. Si vous pensez que ça c’est insuffisant et quelqu’un pourrait, à lui seul, supporter le financement de cette hauteur et de cette ampleur, je vous laisse à votre interprétation et à vos commentaires. Moi je vous parle des faits en tant que membre du gouvernement.»

