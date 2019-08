TICAD7 : Alpha Condé reçu par Shinzo Abe à Yokohama (photos)

Comme annoncé par votre quotidien, le président guinéen Alpha Condé, dans le cadre des rencontres bilatérales, a été reçu mercredi dans la soirée à l’imposant Intercontinental Hotel par le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Dans une salle aménagée pour la circonstance, Shinzo Abe fait son entrée et prend place devant le drapeau nippon. Ensuite, c’est Alpha Condé, sourire aux lèvres, qui fait son entrée et avance vers le Japonais avec qui il échange une chaude poignée de main. Après la séance photo entre les deux hommes, suivra un entretien de plusieurs minutes entre Condé et Abe en présence de leurs collaborateurs.

Alpha Condé, au sortir de la rencontre, s’est dirigé avec sa délégation au dîner offert par Shinzo Abe en l’honneur des délégations présentes à la TICAD. Le film de la rencontre en images…

Mamadou Savané, depuis Yokohama, Japon