TICAD7. Alpha Condé rencontre Shinzo Abe : ce qu’ils se sont dit…

Au Japon pour la 7è Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD7), le président guinéen Alpha Condé a rencontré hier mercredi à Intercontinental Hotel le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

Selon une note envoyée à Mediaguinee, le Premier ministre Abe a déclaré, lors de cette rencontre bilatérale, avoir parlé avec le président Condé de « la promotion de nos relations bilatérales ».

« Nous avions longuement discuté des relations bilatérales entre nos deux pays à l’occasion de la visite au Japon du Président Condé il y a deux ans. En nous fondant sur les discussions que nous avions eues il y a deux ans, nous avons œuvré à la promotion de nos relations bilatérales », confie Shinzo Abe qui annonce que son pays va appuyer la Guinée dans divers domaines d’activités.

Le président Condé qui est à son deuxième voyage au Japon depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2010 a remercié Abe pour « l’accueil chaleureux dont il fait l’objet et le soutien offert à la Guinée par le Japon, depuis sa dernière visite au Japon, dans les domaines tels que la pêche et l’agriculture ».

Saisissant la balle au bond, Shinzo Abe a assuré que son pays va soutenir le développement de l’industrie de la pêche en Guinée avec le « Projet de développement économique et social » dans le cadre de l’Aide Non Remboursable du Japon signée récemment, ainsi que l’amélioration de la logistique avec le « Projet de reconstruction du pont Soumba sur la route nationale No3 ». Une annonce qui a satisfait le président Condé qui a exprimé son désir de renforcer la formation des ressources humaines des jeunes, l’investissement des entreprises japonaises et le financement du Japon.

Les sujets sensibles comme la question nord-coréenne et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies ont été aussi évoqués par les deux hommes d’Etat.

Mamadou Savané, depuis Yokohama, Japon