Tiègboro annonce la traque des consommateurs de chicha dès cette semaine

Vers la traque des consommateurs de Chicha. Le secrétaire général à la présidence chargé de la lutte anti-drogue colonel Moussa Tiègboro Camara a annoncé mercredi lors d’une conférence de presse organisée par le Ministère de la Justice une campagne de lutte contre la Chicha dans tout le pays à partir de cette semaine. Il l’a dit l’occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre la drogue.

« A partir de cette semaine, une autre campagne va commencer pour lutter contre la chicha qui est devenue un moyen privilégié pour consommer tranquillement la drogue par des individus de les tous âges. Surtout par des jeunes filles de 14-15 ans, ce qui sous-entend qu’on est en train de détruire l’avenir du pays », a annoncé, le colonel Tiègboro.

Et d’ajouter : « comme le président de la république l’a dit, l’avenir du pays c’est bien la jeunesse. Et cette jeunesse est en train d’être aujourd’hui déroutée, ils ne vont plus à l’école, ils sont aujourd’hui dans ces lieux de fumoirs de chicha, en train de fumer la chicha. A travers la chicha, ils prennent la drogue tranquillement, et la drogue de tout type ».

C’est pour dire simplement que la journée commence bien, a-t-il indiqué, parce que moi, j’ai une autre mission qui est décrétée, qui est la lutte contre la chicha. D’ailleurs le ministre du commerce monsieur Boubacar Barry m’a écrit la semaine-là, et hier on avait une réunion autour de ça pour voir comment cadrer cette histoire de chicha. Cela veut dire que nous sommes en phase d’un autre phénomène de crime, qu’il faut vraiment gérer avec tous les citoyens ».

Elisa Camara

+224 654 95 73 22