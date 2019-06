Tierno Monénembo : ‘’depuis l’indépendance, celui qui arrive au pouvoir est le propriétaire de la Guinée’’

Lors de sa conférence de presse au cours de laquelle il a officialisé son adhésion au Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), l’écrivain guinéen Tierno Monénembo a indiqué mardi que le président de la République veut changer la constitution pour son ‘’intérêt personnel’’. Extrait…

« (…). Aujourd’hui, malheureusement en Afrique, la loi est pour le chef, le chef est le propriétaire de tout dans nos pays et surtout en Guinée. Chef de la région, de l’armée, de la police, les magistrats, les syndicats et c’est ce qu’il veut. Regardez bien aujourd’hui, Alpha Condé est à la fin de son second mandat, il a été élu sur la base d’une constitution qui avait fixé cette limite de deux mandats. Puisqu’il veut rempiler et bien il va modifier la constitution. Il agit au nom de ses propres intérêts personnels, les intérêts nationaux ne sont pas mis en évidence et c’est dramatique. Parce que la constitution garantit la stabilité de l’Etat et garantit la paix civile dans le pays. Nous avons tous le devoir impérieux de la défendre. Devons tout faire pour que la Guinée réappartienne aux seuls propriétaires de ce pays et c’est l’unique propriétaire qui est le peuple de Guinée. La Guinée appartient au peuple de Guinée, elle n’appartient ni à un parti politique, ni à un individu. Malheureusement, depuis l’indépendance, celui qui arrive au pouvoir est le propriétaire du pays, il faut en finir puisse que c’est quelque chose d’arbitraire mais aussi, c’est le règne du n’importe qui et du n’importe quoi. Il est grand temps que la Guinée sorte de cela et c’est une loi bien nette, bien respectée de tous qui peut nous le permettre. Tant qu’on jonglera avec les lois, tant qu’on jonglera avec la constitution, eh bien, c’est le principe même de l’Etat qui sera remis en cause. Donc, ce combat que nous commençons maintenant est une obligation pour tout le peuple de Guinée.

Vous savez dans les temps anciens, les chefs traditionnels étaient soumis à des règles précises aussi bien dans le domaine vestimentaire, dans le domaine alimentaire que dans le domaine sexuel. S’ils les transgressaient, ils étaient destitués et même parfois mis à mort. La loi générale est sacrée, on ne peut pas la toucher n’importe comment. Dans le code civil moderne c’est pareil, si un président des États-Unis viole la constitution américaine, vous savez que Trump est très agité, très imbu de lui-même, s’il y a une mesure judiciaire, il sera immédiatement destitué, enchaîné et mis en prison. Malheureusement en Afrique, on n’a plus ni le sacré de la tradition ni le sacré du code moderne, ce qui permet la porte ouverte à tous les opportunistes et à tous les démagogues ».

Mohamed Cissé