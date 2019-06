Tierno Monénembo : ‘’rien ne me lie à l’UFDG. Je n’ai jamais été membre de ce parti’’ (vidéo)

Tierno Monénembo n’est pas militant de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de l’opposant Cellou Dalein Diallo. Le célèbre écrivain guinéen l’a lui-même déclaré mardi lors d’une conférence de presse à Conakry. Ajoutant qu’il n’appartient à aucun parti politique car, il n’aime ‘’pas respecter le chef’’.

»Je n’ai jamais été membre de l’UFDG, je ne suis membre d’aucun parti politique. Je suis trop libre pour adhérer à un parti politique, c’est vrai que je suis sympathisant de l’UFDG ou de l’opposition. C’est pourquoi, quand je suis venu en Guinée, Cellou Dalein m’a invité je suis venu, Sidya m’a invité je suis venu et Lansana Kouyaté également. Rien ne me lie à l’UFDG, je n’ai aucun contrat à l’UFDG, je m’aime libre et c’est ce que je veux. Je n’ai aucun compte à rendre à l’UFDG, je suis sympathisant mais, je ne suis pas membre. Je ne me vois pas appartenir à un parti politique parce que, c’est pas dans mon caractère. Je suis tellement libre et il y a trop de disciplines dans les partis politiques, trop de réunions. Il faut respecter le chef et je n’aime pas respecter le chef. J’ai horreur au chef et je ne suis pas membre de l’UFDG. Je ne suis membre d’aucun parti politique. Je suis libre et si je veux m’exprimer politiquement, je le fais. Demandez à Cellou et à n’importe qui, je ne suis pas membre de l’UFDG et je n’ai jamais assisté à une réunion technique de l’UFDG. J’ai souvent assisté à leur assemblée générale, je viens et je m’en vais. Je n’ai jamais assisté à une réunion de l’UFDG mais, j’ai assisté à une réunion avec tous les partis politiques », coupe court Tierno, 72 ans, lauréat du prix Renaudot en 2008.

Mohamed Cissé