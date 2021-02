Tigui, après avoir félicité Embaló : ‘’une femme est celle qui sait tenir son foyer contre vents et marées’’

Applaudie mais aussi moquée sur le réseau social Facebook pour avoir félicité l’insaisissable président bissau-guinéen Umaro Mokhtar Sissoco Embaló qui a nié publiquement s’être marié avec elle, la femme d’affaires guinéenne Tigui Mounir Camara a justifié son geste qui agite la toile.

Dans les commentaires sous le post de la fondatrice de Tigui Mining Group (TMG), une certaine Hawa Touré dit ne pas comprendre la réaction de sa consœur qui a préféré retourner à ses vieilles amours. « Mais moi je ne comprends plus rien là? Un homme qui t’a humiliée à la place publique c’est lui que tu complimentes là? Pendant que ton frère se bat pour ta dignité? Quelqu’un qui ne reconnait même pas t’avoir mariée? Ma sœur, tu es une grande femme, oublie ce M. et avance », lui dit l’internaute.

La réponse de Tigui ne s’est pas faite attendre : « Hawa Touré, très chère depuis là je ne te réponds pas. C’est quoi la femme guinéenne ? Je vais donner ma définition de cela qui n’est certes la tienne. Une femme pour moi est celle qui sait tenir son foyer contre vents et marées. Qui solidifie l’union et la paix au sein de sa famille avec force, courage et abnégation. Je suis une femme entière et une qui respecte sa culture, les fondements de la bonne conduite et des lois régies par notre religion et société. Je te remercie de te soucier de moi. Je te suis reconnaissante. J’accepte des critiques constructives. Es-tu mariée? La valeur d’une femme commence par le succès de son foyer. Alors la femme guinéenne et toute femme d’ailleurs c’est celle qui a la grandeur d’esprit, celle qui sait aussi pardonner malgré tout, la femme guinéenne c’est celle qui se bat tous les jours pour le bonheur de sa famille…. Je ne vis pas de haine, ni ce n’est mon style de vivre dans la vindicte. DIEU, seul juge et a le dernier mot. Je suis sûre que ton commentaire vient d’une place de compassion et d’amour pour moi. Alors je te dis merci pour cet amour. C’est partagé. » Jugez-en !!!