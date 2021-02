Tigui se rapproche de Embaló: le temps du mariage qui a agité la toile tourné…

Plus de plainte contre le président Umaro Sissoco Embaló. Surprise ! La femme d’affaires guinéenne Tigui Mounir Camara a chaleureusement félicité le président bissau-guinéen pour ses 12 mois au pouvoir et lui a exprimé son soutien et “celui du peuple”.

L’affaire Tigui-Embaló avait marqué l’opinion par des sorties fracassantes dans la presse et sur les réseaux sociaux des proches de la première dénonçant ‘’un président voyou’’ qui renie un mariage contracté en 2019 à Dakar.

« Félicitations pour un an de Présidence. Ça n’a pas été facile avec l’avènement de la pandémie à virus Covid-19 mais tu as pu ouvrir le pays à de nouveaux horizons. Un nouveau souffle d’espoir s’ouvre pour permettre le développement tant attendu. Bravooo et le travail ne fait que débuter. Tu as tout mon soutien et celui du peuple. La génération concrète en marche. Força ! Viva l’union nationale », écrit la patronne de Tigui Mining Group (TMG) sur sa page Facebook. Apparemment Tigui a tourné les moments d’agitation avec le président Embaló qui lui, a soutenu dans Jeune Afrique qu’elle n’a jamais été son épouse.

“Les choses sont claires, il n’y a qu’une seule première dame : Dinisia Reis Embaló. C’est la mère de mes enfants”, avait coupé court l’insaisissable Embaló.

Visiblement très touché par cette réponse de Umaro Sissoco Embaló dans JA, Ahmed Sékou Camara, le frère de Tigui, en janvier 2020, dans l’émission à grande écoute “Les Grandes Gueules” (GG) de la radio Espace avait été très dur envers l’homme fort de Bissau, l’accusant d’avoir profité du corps et du carnet d’adresses de sa sœur avant de se barrer. Il avait dans la foulée annoncé qu’une plainte de sa sœur contre le futur locataire du palais rouge de Bissau était en préparation. Tout ça pourrait être du passé..

Noumoukè S.