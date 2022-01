Tiken Jah Fakoly : « si la transition malienne dure 5 ans, la Guinée s’en inspirera… »

Invité mercredi dans l’émission ‘’Les Grandes Gueules’’ d’Espace FM, Moussa DOUMBIA, connu sous le nom de Tiken Jah Fakoly, a prévenu les juntes au pouvoir au Mali et en Guinée.

Le Reggaeman a fait savoir que les militaires doivent laisser le pouvoir aux civils pour éviter le pire.Concernant les putschs qui ont entraîné la Guinée et le Mali dans la transition, Tiken a trouvé le fait prévisible et demande aux putschistes de servir le peuple et non se servir de lui en tant que pays souverains et non subordonnés à la France.

« Le Mali aujourd’hui est un pays indépendant et je pense que cette nation est à accompagner dans la résistance, parce qu’il se trouve que la France a donné l’indépendance la journée et l’a récupérée la nuit dans les pays francophones. L’enjeu aujourd’hui est de prouver que le Mali peut choisir la Russie, la Chine ou n’importe quel autre pays pour l’aider, pas forcément la France qui va lui dicter les règles parce que les pays occidentaux vont s’arranger à ce que les Maliens se lèvent contre les dirigeants actuels. Je suis contre le coup d’État mais, il y a encore des réparations à faire dans certains pays africains », a conseillé le reggaeman, chantre du panafricanisme.

Et d’ajouter: « je ne souhaite pas que les militaires s’éternisent au pouvoir, d’ailleurs, c’est dans leur intérêt parce que si on prend le goût de la chose on a du mal à partir. S’ils ne restent pas longtemps, le peuple peut les réclamer un jour comme Amadou Toumani Touré au Mali. Déjà les bonnes actions se poursuivent, c’est le cas de la Guinée où les exilés sont appelés à revenir. Mais après le réglage il faut partir. La Guinée et le Mali sont deux poumons dans un même corps si la transition malienne dure 5 ans, ceux de la Guinée s’inspireront et ils feront la même chose. Mais je pense que bientôt les gens s’organiseront pour que ça se réduise à 3 ans au risque de créer d’autres problèmes aux peuples africains », a fait remarquer Tiken.Au cours de cette interview, Tiken Jah Fakoly a aussi abordé la question de son concert annulé le 2 janvier dernier, juste quelques heures après l’annonce de son album »Gouvernement 20 ans » qui dénonce l’emprisonnement des opposants à 20 ans menaçant ainsi la jeune démocratie africaine. L’Etat justifie l’annulation par les raisons de riposte contre le Coronavirus. Selon lui, c’est un argument et une manière de saboter.

« Ils ont décidé de changer de site à seulement 2 jours de la date prévue. Pour nous, cela n’est pas professionnel donc impossible de délocaliser le concert. C’est ainsi que le concert a été annulé. C’est un concert qui était très attendu depuis 2019. Et après mon interview le 31 décembre dernier, j’ai été convoqué à la mairie d’ Abobo le lendemain. Je pense que c’est une réunion qu’ils ont faite et pour concrétiser cela ils ont soutenu par les raisons de COVID à travers un communiqué », a fait savoir l’artiste ivoirien.A noter que les pourparlers se poursuivent au Mali pour la durée de la transition, mais jusque-là en Guinée le CNT n’est pas mis en place pour statuer sur la question.

Mariame Mayi Cissé