Tiken Jah sera-t-il interdit de rentrer en Guinée ?

L’artiste engagé Tiken Jah Fakoly essuie depuis hier une averse d’injures sur la toile de la part des partisans du président guinéen Alpha Condé qui l’accusent d’avoir insulté leur champion. L’Ivoirien qui avait chanté ‘’Libérez Alpha Condé’’ s’est fendu d’une vidéo d’1’23 dans laquelle il donne au chef de l’Etat guinéen des noms d’oiseaux.

« Cette vidéo pour dire Non au 3ème mandat en Guinée. Je voudrais profiter aussi pour présenter mes condoléances aux familles de ceux qui sont tombés pendant la marche de la semaine dernière et dire à tous les soldats qui sont prêts pour se battre contre le 3ème mandat que nous devons continuer le combat parce qu’il ne doit pas y avoir un 3ème mandat en Afrique de l’Ouest. Si ça passe en Guinée, la Côte d’Ivoire va essayer et si ça passe en Côte d’Ivoire, le Sénégal va essayer. Si ça passe au Sénégal, le Mali va essayer etc. Donc je pense que le combat des Guinéens aujourd’hui, c’est notre combat à nous tous. Donc, non au 3ème mandat », dit la star du reggae ivoirien dans cette sortie au vitriol.

L’histoire risque de se répéter pour Tiken Jah qui n’est pas à son premier essai contre les chefs d’Etat africains, tentés de se maintenir au pouvoir.

Au Sénégal, Tiken avait été interdit d’entrée et de sortie au pays pour avoir réclamé le départ du président Abdoulaye et pour s’être violemment attaqué à son fils Karim lors d’un concert au centre culturel français de Dakar en décembre 2007.

« Si vous ne voulez pas qu’il soit questionné par les députés, il ne faut pas le mêler à la gestion du pays. Il faut le laisser au berceau », disait-il en référence au conflit qui opposait Wade au président de l’Assemblée nationale d’alors Macky Sall, actuel président de la République.

Le ministre de l’intérieur sénégalais de l’époque avait déclaré Tiken Jah « persona non grata » en raison de « déclarations insolentes, fracassantes et discourtoises » à l’encontre du pouvoir sénégalais. Risque-il la même peine en Guinée ?

