TiKTok. Makanéra, après sa vidéo qui a fait le buzz : “celui qui n’a pas réussi à aimer son épouse ne peut pas aimer son pays”

Pendant qu’une vidéo de lui en compagnie de son épouse suscite actuellement le buzz sur les réseaux sociaux, le député de la Mouvance présidentielle, Alhousseiny Makanera Kaké a déclaré qu’il se sentait amoureux. Dans ladite vidéo, on voit clairement la femme du député lui faisant une déclaration d’amour en langue nationale Maninka. Interrogé à ce sujet par Mediaguinee, Makanera, sourire aux lèvres, se dit très amoureux.

« C’est pour dire que je suis d’abord un homme très galant, très fier et très amoureux. Pour dire qu’il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux et aussi j’ai une femme qui m’aime et qui me rend très heureux. Mais c’est un message, tout ce que moi je fais, j’envoie des messages. Quand vous regardez la vidéo, vous avez monsieur et madame Makanera, le T-shirt jaune que je porte, vous avez la photo de mon président de la République, le lendemain du passage du Premier ministre à l’Assemblée nationale. C’est comme pour dire le passage du Premier ministre à l’Assemblée nationale a créé une symbiose. Et deuxième point, c’est pour dire aux Guinéens, aux Africains pourquoi pas, que la meilleure façon de faire l’émancipation de la femme, c’est ce que je suis en train de faire. C’est plus important que les colloques et les conférences, parce que ce qu’on dit là-bas, les résolutions et les décisions, rares sont les décisions qui sont appliquées. Mais par contre, je ne suis pas du tout content de la gent féminine. J’ai vu des gens qui m’ont attaqué parce que j’ai publié la vidéo où je suis avec mon épouse. Comme si elle ne méritait pas d’être publiée avec son mari. Les femmes devaient réagir énergiquement pour dire que le patriotisme, l’amour de son prochain commence par l’amour qu’on a pour son épouse. Celui qui n’a pas réussi à aimer sérieusement, mettre au premier plan son épouse ne peut pas aimer son pays », a-t-il déclaré.

Maciré Camara