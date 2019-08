Timbi-Madina : un commerçant tué à coup de gourdin, sa moto emportée

La nuit dernière, Mamadou Yéro Diallo, commerçant, marié et père de quatre enfants a été froidement assassiné par des inconnus à coup de gourdin, sa moto emportée.

Selon le maire de la commune rurale de Timbi-Madina, dans Pita, Diawo Doumba le corps de la victime a été découvert à Madina 3, et enquête a été ouverte.

« Il est originaire de Missidhé-Toga, sous-préfecture de Kalan, dans Labé. Déjà une délégation familiale, accompagnée du chef de secteur de Missidhé-Toga, et un conseiller communal de Dionfo est arrivé ici. Selon nos informations, le jeune a reçu un coup fatal au coup. Nous avons découvert son corps à Madina 3, la victime était logée à Doukou et est propriétaire d’une boutique. Nous avons découvert son corps. Pour le moment, on ignore les causes et les circonstances de ce meurtre, mais déjà une enquête a été ouverte par la police et la gendarmerie ».

Poursuivant, notre interlocuteur confie que la victime sera inhumée ce mardi soir dans son village natal. « Comme que l’expertise a été faite sur la victime, la famille a sollicité qu’on lui restitue le corps pour qu’il soit inhumé aujourd’hui au soir, c’est une chose que nous ne souhaitons pas qui est arrivé ici à Timbi-Madina. La victime était sociable », conclut la maire.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

