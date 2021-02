Tindouf : focus sur le détournement de l’aide humanitaire internationale par le Polisario et l’Algérie (vidéos)

Des rapports d’organisations internationales ont, depuis plus d’un an, fait état d’un détournement de grande ampleur des aides humanitaires, destinées aux populations séquestrés dans les camps de Tindouf.

C’est pour cette raison, que plusieurs acteurs de la société civile internationale, activistes des Droits de l’homme, des politiciens, des parlementaires, des professeurs et académiciens ont dernièrement dévoilé les pratiques malsaines et irresponsables des dirigeants du front Polisario et de l’Algérie.