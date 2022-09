Tir dans une boîte de nuit, à Faranah : à la barre, Fodé Oularé « innocente » colonel Boubacar Barry

Le tir du 20 août dernier dans la boîte de nuit « Babylone » continue d’alimenter les débats dans plusieurs lieux de rencontre de la place à Faranah. Chacun y va de son commentaire.

Pour jouer sa partition dans cette affaire, la machine judiciaire de Faranah a confronté hier mercredi 31 août 2022 les personnes concernées dans ce dossier.

A la barre du tribunal de première instance (TPI) de Faranah, l’ex-commandant du Bataillon Autonome de Faranah le colonel Boubacar Barry a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Avant d’expliquer la scène en ces rermes: » Je suis arrivé ici à Faranah au mois de mars 2022. Je n’avais pas de logement. C’est ainsi que je suis allé loger à hôtel d’Aboubacar Sidiki Oularé. J’ai fait un mois là-bas, le temps pour moi de trouver un autre logement. Le 20 août, il m’a invité à l’accompagner dans une boîte de nuit. On est arrivés à 02h du matin, on s’est installés. Comme d’habitude, on a commencé à danser, à rigoler…bref à s’amuser. Entre-temps, mon pistolet de marque PA TT30 est tombé. L’arme s’est déclenchée, la balle a frotté Aboubacar Sidiky Oularé. Le matin (lendemain de l’incident, ndlr) j’ai reçu un coup de fil venant de ma hiérarchie, me demandant de donner des explications sur ce qui s’est passé. C’est ce que j’ai fait. Par la suite, on m’a demandé de rentrer à Conakry. J’étais en cours de route lorsque j’ai reçu un autre appel me demandant de passer par Kankan. Ce que je peux dire, ce qui est arrivé est un accident, mais je reconnais ma faute. C’est ce qui a été à la base de mon limogeage de mon poste. Depuis 20 ans, je suis dans l’armée. Je n’ai nullement eu l’intention d’ouvrir le feu sur quelqu’un à plus forte raison sur mon ami FANTÔME. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, m’a porté confiance en me nommant à ce poste. Je l’ai perdue, mais je m’en remets à Dieu. Je ne bois pas d’alcool et il n’y a jamais eu une altercation entre Aboubacar Sidiki Oularé et moi ou avec quelqu’un d’autre dans la boîte de nuit. Il n’y a jamais eu un mauvais antécédent entre Oularé et moi. Quelle que soit l’issue de ce procès, il reste et restera mon ami. Après l’incident, certains dans leurs versions ont rapporté au chef de l’Etat que j’aurais logé 3 balles à un citoyen qui a rendu l’âme pendant que j’étais en état d’ébriété. Ce n’est pas conforme aux faits », a expliqué l’officier.

Appelé à la barre, Fodé Aboubacar Oularé a , devant l’assistance, fait un témoignage montrant l’innocence de son compagnon, le colonel Boubacar Barry et soiligné qu’ il n’a et ne portera jamais plainte contre son ami, le colonel Boubacar Barry. Il a sollicité la libération de l’ex-commandant du Bataillon Autonome de Faranah.

Le verdict est attendu ce jeudi.

Nous y reviendrons.

Lanciné Keita

