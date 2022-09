Tir dans une boîte de nuit, à Faranah : l’ex-commandant du bataillon autonome condamné !

Après deux jours de procès, l’ex-commandant du Bataillon Autonome de Faranah Colonel Boubacar Barry et son garde rapproché sous-lieutenant Ibrahima Samoura sont désormais situés sur leur sort.

Ce jeudi, 1er septembre 2022, devant l’auditoire du tribunal de première instance de Faranah, le juge Mohamed Lamine Barry a pris des peines et amendes à l’encontre de ces prevenus.

« Le tribunal, après en avoir statué publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort; après en avoir délibéré conformément à la loi, sur l’action publique déclare colonel Boubacar Barry et sous-lieutenant Ibrahima Samoura coupables des faits à eux reprochés. Pour la répression, en application des dispositions des articles 253; 135 et 136 du code pénal condamne colonel Boubacar Barry à un an de prison assorti de sursis et une amende de 2 000 000 fg. Condamne également sous-lieutenant Ibrahima Samoura à cinq ans d’emprisonnement assortis de sursis conformément aux articles 848; 849; 135; 136; 117 du code pénal et une amende de 2 000 000 fg. Sur l’action civile : constate le désistement de Fodé Aboubacar Oularé, constate des armes saisies. Ordonne en conséquence la restitution des armes saisies et leur réintégration au bataillon autonome de Faranah. Condamne enfin colonel Boubacar Barry et sous-lieutenant Ibrahima Samoura aux frais et dépenses le tout en application des articles 253; 117; 135; 136; 848 et 849 du code pénal, 555; 535 et 548 du code de procédure pénale », dit le tribunal. »

S’exprimant au nom du ministère publc, le Procureur de la république près le tribunal de première instance de Faranah, Sidiki Kanté a confié que « c’est une procédure dans laquelle le colonel Boubacar Barry, commandant du camp de la région de Faranah a été poursuivi pour atteinte involontaire à l’intégrité physique sur la personne de Monsieur Fodé Aboubacar Oularé et le second, son garde-corps a été poursuivi par le nommé sous-lieutenant Ibrahima Samoura pour utilisation illicite d’arme légère. Le dossier a été orienté après toute son audition et celle de l’autre au parquet d’instance de Faranah. Et la procédure a été orientée en flagrant délit. C’est ce qui fait que dès son arrivée, le lendemain, l’audience a été programmée. À l’issue de tous les débats, la décision qui a été rendue par le tribunal a été que le colonel Barry a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 2 000 000 fg d’amende. Quant à Ibrahima Samoura, ce dernier a été condamné à 5 ans avec sursis et 2 000 000fg d’amende. C’est ça la sentence. Le ministère public, voyant cette décision a immédiatement interjeté appel. C’est notre droit. Et la Cour d’Appel et toute la procédure sera communiquée à Monsieur le procureur général pour toute fin de droit . »

Lanciné Keita, correspondant à Faranah.