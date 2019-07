Tirage au sort de la CAN 2021 : la Guinée dans le Groupe A avec le Mali, la Namibie...

Alors que l’édition 2019 s’achève au Caire, les yeux sont déjà rivés sur le Cameroun où aura lieu la Coupe d’Afrique des Nations Total 2021. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à l’hôtel Marriott Zamalek, dans la capitale égyptienne.

Matches préliminaires

Liberia – Tchad

Soudan du Sud – Seychelles

Ile Maurice – São Tomé e Principe

Djibouti – Gambie

We'll be presenting you with the draw results shortly. #TotalAFCON2021 pic.twitter.com/hu9BoNykbw — CAF (@CAF_Online) July 18, 2019

Groupe A

Mali

Guinée

Namibie

Liberia ou Tchad

Groupe B

Burkina Faso

Ouganda

Malawi

Soudan du Sud – Seychelles

Which group are you hoping your country falls with? 👀#TotalAFCON2021 pic.twitter.com/AajEVcknzu — CAF (@CAF_Online) July 18, 2019

Groupe C

Ghana

Afrique du Sud

Soudan

Ile Maurice – São Tomé e Principe

Groupe D

RDC

Gabon

Angola

Djibouti – Gambie

Groupe E

Maroc

Mauritanie

République Centrafricaine

Burundi

CAF Deputy General Secretary in charge of Football and Development, @AnthonyBaffoe, alongside a number of legends will be picking the teams from the pots shortly. pic.twitter.com/HQGhZOPKWo — CAF (@CAF_Online) July 18, 2019

Groupe F

Cameroun

Cap Vert

Mozambique

Rwanda

Groupe G

Egypte

Kenya

Togo

Comores

Groupe H

Algérie

Zambia

Zimbabwe

Botswana

Groupe I

Sénégal

Congo

Guinée-Bissau

eSwatini

Groupe J

Tunisie

Libye

Tanzanie

Guinée Equatoriale

Groupe K

Côte d’Ivoire

Niger

Madagascar

Ethiopie

Groupe L

Nigeria

Bénin

Sierra Leone

Lesotho

Source : Cafonline