Tirage au sort de la CAN féminine : la Guinée opposée au Mali

La Confédération africaine de football a procédé ce lundi 10 mai au tirage au sort des éliminatoires de la CAN féminine qui se déroulera du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc.

44 sélections nationales féminines vont participer à ces éliminatoires pour tenter de se qualifier pour une édition qui se déroulera pour la première fois avec 12 équipes contre 8 auparavant.

Pour ce premier tour, le Syli féminin affrontera les Aigles du Mali dans la zone ouest A. Et en cas de qualification au second tour, la Guinée affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Sénégal et le Liberia.

De son côté, le Sénégal sera opposé au Liberia. Autres affiches : Nigeria-Ghana, Tunisie-Egypte, Côte d’Ivoire-Niger.

Ces éliminatoires se disputeront en aller et retour, du 07 au 15 juin 2021, a indiqué la commission des compétitions de la CAF.

Kalidou Diallo