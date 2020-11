Tirage au sort des éliminatoires de la CAN U20 Zone A : la Guinée dans le groupe B

Ce vendredi, 6 novembre 2020, l’Union des fédérations ouest Africaines (UFOA) Zone A a procédé au tirage au sort des éliminatoires de la CAN U20 au niveau de la zone A, présidée par Mamadou Antonio Souaré. Le Syli national junior U20 se trouve logé dans le groupe B en compagnie du Mali, de la Guinée Bissau et de la Mauritanie.

Au niveau du groupe A, on retrouve le Sénégal, pays hôte de ces éliminatoires, la Sierra Leone et la Gambie. Dans ce tournoi qualificatif qui se jouera du 20 au 29 novembre prochain à Dakar, seule l’équipe qui remportera le trophée se qualifiera à la phase finale prévue en Mauritanie, pays hôte de cette CAN U20 qui est automatiquement qualifiée, malgré sa présence dans ces éliminatoires.

À rappeler aussi que les poulains du coach Dian Bobo Diallo sont déjà à l’internat depuis le mardi 3 Novembre dernier dans un hôtel de la place.

Mamadou Antonio Souaré