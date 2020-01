La conférence de Berlin sur la crise libyenne est perçue au Niger comme un sommet de plus qui ne va pas apporter un dénouement significatif dans cette guerre civile qui ravage le pays.

Au lendemain de la conférence de Berlin sur la Libye, les acteurs politiques et experts allemands reconnaissent qu’un pas a été franchi. Mais l’Allemagne et l’Europe doivent faire plus, insistent-ils.