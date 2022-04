Tirage-éliminatoires-CAN 2023 : le Syli à l’attente de ses adversaires ce mardi soir

Cet après-midi à Johannesburg (Afrique du Sud), le Syli national de Guinée et 47 autres sélections de la zone CAF seront situés sur leur sort pour la campagne des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations prévue en 2023. L’équipe nationale de Guinée sera logée dans un des douze groupes constitués à cet effet et bataillera pour se trouver une place parmi les 24 tickets disponibles pour le voyage au pays de Félix Houphouët-Boigny.

Ce mardi, les fans du foot africain auront les yeux rivés sur le live que nous proposera une des chaînes partenaires de la CAF (Supersport) pour la retransmission de la cérémonie du tirage au sort des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire prévue du 23 juin au 23 juillet 2023.

A partir de 17h30 GMT, les 48 sélections africaines engagées seront réparties dans quatre pots en fonction du dernier classement FIFA établi le 31 mars. Ainsi, impossible d’avoir les meilleures équipes africaines telles que le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, l’Égypte, le Cameroun ou encore la RD Congo dans le même groupe.

Par contre, de belles affiches sont attendues entre les sélections logées dans les différents chapeaux du tirage. Logée dans le pot 2, la sélection guinéenne pourrait tomber sur une des équipes du pot 1 qui constitue le top 12 des meilleures sélections africaines du moment selon le denier classement FIFA.

On apprend aussi que c’est l’Ivoirien Salomon Kalou et le Sud-Africain Lucas Radebe qui ont été choisis pour procéder au tirage des sélections qui seront placées dans chacun des 12 groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule obtiendront ainsi leur billet pour la CAN au pays des Éléphants. La Côte d’Ivoire qui est d’ores et déjà qualifiée d’office en tant que pays organisateur, participera tout de même à ces qualifications. En conséquence, une seule autre équipe de son groupe obtiendra son billet.

A préciser enfin qu’il pourrait y avoir une ou deux poules de trois à cause des suspensions depuis le 24 février 2021 du Kenya et du Zimbabwe (respectivement placées dans les chapeaux 2 et 3) pour interférence des autorités politiques.

Bernard Leno