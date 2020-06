Titi réplique à Bantama : ‘’je ne cherche jamais à me comparer à Chérif Souleymane’’

L’affaire des indemnités aux anciennes gloires fait monter la fièvre. L’ancienne gloire du football guinéen et ancien ministre des Sports Aboubacar Titi Camara, répondant au ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow a rappelé vendredi sur Espace fm qu’il ne s’est jamais comparé au ballon d’or de 1972 Chérif Souleymane. Réaction…

« (…) Je me suis senti offensé. (…) Chaque époque a une correspondance générale, a ses fortunes diverses. Et, le football ne fait pas l’exception. A l’instar des pionniers de l’indépendance, le célèbre Hafia football club, nous sommes tous unanimes là-dessus, il n’y a pas de discussions, ce n’est pas un simple démagogue qui est parachuté qui viendra pour diviser la famille du football. Nous avons beaucoup de respect pour nos aînés, nos tontons. Moi, Je ne chercherai jamais à me comparer à El Hadj Chérif Souleymane qui a été ballon d’or en 72 qui a représenté la Guinée dignement, qui a représenté l’Afrique, même le monde entier. Il a été mon sélectionneur, il a été mon entraineur, il a été mon instituteur et il est de la même génération que ma maman. Je ne peux pas me permettre de me comparer à Elhadj Souleymane Chérif. Quand un imposteur (ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow) parle, il y a des ministres, on ne peut pas les comparer. Mama Tounkara était là en 77 qui a remporté la coupe avec Hafia, Toumany Sangaré. Ce monsieur-là peut se comparer à ces gens-là si ce n’est pas un imposteur, qu’on arrête. (…) Le football guinéen ne se résume pas au Hafia 77. (…) Bantama a une haine viscérale contre moi. Bantama et moi c’est comme si vous comparez une Porsche à un magbana’’