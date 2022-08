TNT, CAN 2025, parc de loisirs à Conakry sur 13 ha…, ces grandes décisions du conseil des ministres

La Session Ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue ce jeudi 18 août 2022 de 10H à 12H, sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION

II. COMPTE RENDU DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL INTERMINISTERIEL DU MARDI 18 AOÛT 2022

III. DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES

IV. DIVERS

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION

Son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a focalisé son message sur l’inauguration de l’hôpital national de Donka, l’une de ses priorités majeures. Le Chef de l’État a donc félicité toutes celles et ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la matérialisation de ce projet d’intérêt national (le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Fonds Saoudien de Développement et la Banque Islamique de Développement) à travers un contrat de concession de service public pour une meilleure gestion de l’établissement.

A cette occasion, le Président de la Transition a invité le Ministre de la Santé ainsi que tous ses services à prendre toutes les dispositions nécessaires pour offrir les meilleures qualités de soins aux populations guinéennes.

Par ailleurs, le Chef de l’État a rappelé les impérieuses obligations qui incombent aux conseillers communaux par rapport notamment à la gestion correcte et transparente des fonds publics de leurs collectivités. Faute par eux d’observer ces prescriptions légales, il sera procédé à leur dissolution et de leur remplacement par des délégations spéciales conformément à la loi.

II. COMPTE RENDU DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL INTERMINISTERIEL DU MARDI 16 AOUT 2022.

Le Premier Ministre par intérim a informé le conseil de la mise en place à la Primature d’un outil de suivi et d’impulsion des actions gouvernementales d’intérêt stratégique pour le Président de la Transition. Dans ce cadre, il a informé que le Gouvernement adressera un rapport mensuel au Chef de l’État sur l’évolution des projets ciblés.

En attendant, le Chef du Gouvernement par intérim a demandé la tenue d’une réunion de travail cette semaine pour finaliser la question du financement de trois projets prioritaires. Il s’agit des projets : de la Télévision Numérique Terrestre ; de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2025 et de l’aménagement d’un Parc de loisirs à Conakry sur 13 ha.

Le Premier Ministre par intérim a ensuite partagé son constat sur la dégradation continue de la chaussée après les pluies à Conakry. Pour marquer la rupture avec les pratiques du passé, le Chef du Gouvernement par intérim a sollicité la définition de standards et de contrats d’assurance-type dans l’exécution des travaux routiers dans notre pays.

Aussi, pour donner suite à la réunion des conseillers juridiques des départements, le Premier Ministre par intérim a invité le Ministre Directeur de Cabinet à partager le projet de décret portant organisation de l’Agent judiciaire de l’État pour sa finalisation.

Enfin, le Chef du gouvernement par intérim a invité le Ministre de la Justice à faire le point de l’évolution des enquêtes sur les évènements enregistrés dans la banlieue de la Capitale les 26, 27 et 28 juillet dernier.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

Au nom du Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan a fait une communication relative au Projet de Loi portant Contenu Local de la République de Guinée.

Ensuite, le Ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une communication relative à la Politique Nationale de la Jeunesse.

Enfin, Madame la Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique a fait trois (3) communications relatives : aux Problèmes de Coût de Communication, d’Accessibilité et de Fiabilité du Réseau Internet en Guinée, au Conseil National de Digitalisation et au Projet de Décret portant Création, Attributions, Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil National de Digitalisation de l’État (CNDE).

III. DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES

S’agissant du Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises :

Communication relative au Projet de Loi portant Contenu Local de la République de Guinée

Le Conseil a décidé de :

Trouver des instruments pour la qualification et l’accès au financement ; Veiller au transfert de compétences ; Renforcer le répertoire des entreprises locales ; Classifier les entreprises dans le décret d’application ; Définir les quotas.

Pour ce qui est du Ministère de la Jeunesse et des Sports :

Communication relative à la Politique Nationale de la Jeunesse.

Le Conseil a décidé de :

Renforcer la lutte contre les stupéfiants ; D’établir la responsabilité civile et pénale des parents ; S’inspirer de l’expérience réussie d’autres pays.

Quant au Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique :

Communication relative :

• Aux Problèmes de Coût de Communication, d’Accessibilité et de Fiabilité du Réseau Internet en Guinée ;

• Au Conseil National de Digitalisation ;

• Au Projet de Décret portant Création, Attributions, Composition, Organisation et Fonctionnement du Conseil National de Digitalisation de l’État (CNDE).

Le Conseil a recommandé d’attendre les conclusions des études sur le coût de l’internet en Guinée.

IV. DIVERS

Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement a au nom de Monsieur le Premier Ministre et de l’ensemble des membres du gouvernement félicité le Président de la Transition pour l’inauguration de l’hôpital National de Donka.

La Ministre de l’enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a remercié le Chef de l’État au nom de tous les étudiants, suite à la revalorisation des bourses d’études et d’entretiens des étudiants dans les Institutions d’enseignement supérieur public à compter de la rentrée universitaire 2022-2023.

Le Ministre de l’Enseignement Pré-universitaire a informé du transfert de 50 salles de classe des écoles « SOS » dans le patrimoine de l’État.

Le Ministre de l’Énergie a fait le point sur son voyage à Abidjan pour prendre part au Conseil des Ministres de l’Énergie de la sous-région.

Conakry le 18 août 2022

Le Conseil des Ministres