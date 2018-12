Tombola fin d’année d’Orange Guinée : les mille gagnants de la semaine reçoivent leurs gains

Pour terminer l’année 2018 en beauté, la société de téléphonie d’Orange Guinée, a procédé à la première remise de sa promo tombola fin d’année, lancée depuis le 17 décembre dernier, ce samedi aux mille heureux gagnants de la semaine. Une remise qui a eu lieu au stade du 28 septembre dans la commune de Dixinn.

A la clé de cette promo du géant de la téléphonie mobile en Guinée, il y a de gros lots tels que TV, des Tablettes, des IPhones XS. Et le méga cadeau à la fin :10.000.000 gnf/mois pendant 1 an.

Selon Adama Traoré, du service Marketing : “chaque semaine, nous récompensons mille gagnants au total. Je rappelle que c’est une tombola qui donne l’opportunité de gagner de nombreux lots. Et nous avons tiré mille gagnants la semaine dernière, et ces mille gagnants vont recevoir tout à l’heure chacun leur lot. Et Aujourd’hui, nous avons 48 lots physiques que nous allons donner tout à l’heure. Et ces 950 autres gagnants reçoivent chacun un positionnement sur leurs numéros orange. Il faut noter, que les heureux gagnants de cette première remise sont de Conakry et de l’intérieur du pays“.

Après avoir reçu son gain, Ibrahima Aminata Traoré, de la Tannerie, a félicité la société orange pour ce geste à l’endroit des abonnés, avant d’inviter d’autres jeunes à y participer pour tenter aussi leur chance.

A rappeler que pour participer à cette promo Tombola fin d’année d’orange -Guinée, il suffit de recharger à partir de 5.000fg pour tenter ta chance. Et pour consulter les chances dès le lendemain, un seul code : *112#ok.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22