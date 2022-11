Tombolia plateau (Kököma) : un homme perd la vie dans un accident de travail

C’est aux environs de 13h30 à 14 heures que ce drame a eu lieu hier dimanche à Tombolia plateau précisément à Kököma, dans la commune de Matoto. C’est un homme du nom de Aboubacar Camara ,un maçon de profession, marié et père de deux (2) enfants, qui serait âgé de 25 ans, qui a perdu la vie pendant qu’il travaillait avec ses amis sur un chantier se trouvant sur l’ancien siège de la radio Djigui (Kököma) qui appartiendrait à feu Mamady Diawara mais suivi par son frère qui serait à son tour à Siguiri actuellement.

Selon les témoins, c’est une dalle qui se serait détachée d’un bâtiment creusé par le bas alors que le haut du bâtiment était encore là qui serait tombée sur lui pendant qu’il travaillait. Informé, nous nous sommes rendus sur les lieux. Sur place, nous avons trouvé les agents de la protection civile, la police, la gendarmerie ainsi que les autorités du quartier. Encore sous le choc, un des amis avec lequel le défunt travaillait sur ce chantier a donné des explications sur la manière dont cet accident a eu lieu.

« On travaille ensemble sur ce chantier. Mais lui, il était un maçon, nous nous creusons des trous. Quand on est venu le matin on a déjeuné, on a commencé le travail. Après, il nous a dit : faisons tout possible pour qu’on finisse ce travail aujourd’hui. Demain ou après-demain, on va commencer le coulage. Quand nous creusons les trous, lui il fait des réglages derrière nous. Quand nous on a fini de creuser de l’autre côté, il est parti pour le réglage, il a attaché la corde. Nous étions maintenant derrière la cour, on a entendu le bruit du mur directement il y a eu des cris. Moi je suis parti en courant. Il est décédé sur place. C’est une grosse dalle qui est tombée sur lui. C’est nous qui avons appelé le chef des maçons, l’ingénieur pour leur expliquer ce qui s’est passé. C’est la volonté de Dieu, puisque si tu vois le travail qu’on a abattu en bas là-bas toi-même tu seras ébahi. Mais on ne peut pas échapper à la volonté de Dieu. Puisque à peine il nous a laissés pour rentrer, ça n’a même pas fait 10 minutes, il y a eu des cris. Moi-même si c’est pas aujourd’hui je ne vais plus travailler ici puisque c’est Dieu qui nous a sauvés nous autres. C’est sous la dalle qu’on a l’habitude de se coucher pour nous reposer. Notre ami était très humain, il aimait tellement la prière et nous mettait tellement la pression pour la prière à chaque fois que l’heure de la prière approche. Que la terre lui soit légère », a expliqué Aboubacar Camara.

Trouvé sur les lieux, Soriba Sylla, chef de quartier Tombolia plateau commune de Matoto est revenu sur la manière dont il a été informé. « D’après ce que je sais c’est aux environs de 13h30 -14h que moi j’ai été appelé par le chef de secteur rail, Abou Camara, pour m’annoncer qu’il y a eu un accident de travail ici. C’est une dalle qui est tombée sur un maçon qui était en plein chantier. Donc, qu’il a trouvé la mort. J’ai aussi immédiatement informé le commissaire central de Dabompa ainsi que le commissariat urbain de Tombolia. Donc ensemble plus les sapeurs-pompiers, nous sommes venus sur le chantier. Et voilà exactement ce que moi j’ai eu comme renseignement autour du défunt qui était en chantier. Il paraît que le bâtiment est l’ancien siège de la radio Djigui FM de Mamady Diawara. Paix à son âme. Mais je ne connais pas exactement son représentant sur le chantier. Nous avons quand même le chef de travaux ici. A proximité du lieu du drame.

En attendant moi j’ai dit puisque c’est un bâtiment qui est en construction, R+1. Donc moi j’ai dit puisqu’il y a déjà un drame ici. Je voudrais que le lieu soit totalement sécurisé en attendant que la sécurité et la justice se déterminent. Le défunt c’est quelqu’un qui cherchait le quotidien d’après ce qui m’a été dit. Il est du quartier, il paraît qu’il vit dans le secteur plateau. », a indiqué le chef de quartier de Tombolia.

Quant à Elhadj Moussa Camara, oncle du défunt, il accuse l’ingénieur d’être le seul responsable de ce drame.

« C’est le fils de mon grand-frère. J’étais à un lieu de décès à Entag, c’est de là j’ai reçu l’appel pour me dire qu’il y a un mur qui est tombé sur lui. Je suis venu avec mon jeune frère, on a trouvé qu’on l’a fait sortir sous le mur et qu’il était couché ici. Il s’appelle Aboubacar Camara, il était marié père de deux(2) enfants. Il loge à Kököma ici avec sa femme. Quand je l’ai vu, j’ai eu pitié parce que c’est une grosse dalle qui est tombée sur lui. Ce genre de travail ne doit pas être fait en l’absence de l’ingénieur. On ne devait pas creuser des trous en bas du bâtiment pendant que le bâtiment lui-même est encore arrêté. Si tu veux construire un étage, tu dois d’abord faire tomber l’ancienne maison. Il y a eu un tel drame à l’aéroport. Les gens étaient en haut, beaucoup de morts. J’accuse l’ingénieur et le chef de travail mais ici s’il y a un problème on dit que c’est le bon Dieu mais pas le bon Dieu c’est la faute à l’ingénieur puisqu’il doit bien connaître son travail. Mon enfant devait vivre comme tout le monde. Il devait avoir 25 ans . Le corps a été emmené à Ignace Deen pour des fins d’enquête. Je ne sais pas ce que les autorités vont décider mais nous suivons », a-t-il raconté.

Au moment où nous quittions les lieux, les agents de la protection civile avaient emmené le corps vers la morgue d’ Ignace_Deen. Le chef de quartier Tombolia plateau a demandé à ce que les travaux soient d’abord suspendus sur ce chantier jusqu’à ce que les autorités se déterminent sur quoi que ce soit. En même temps, il y a des travailleurs qui ont démissionné.

Christine Finda Kamano

622716906