Topaz: un accidenté de la société embarqué après avoir tenté de manifester

Comme annoncé la semaine dernière, tôt ce matin Mory oumar Soumah, ancien employé, victime d’accident au service commercial de Topaz multi industrie a décidé de mettre à exécution sa menace. Réclamant sa prise en charge médicale après un accident datant de 5 ans, il s’est rendu comme promis à la société ce lundi.

Pour lui, une prise en charge médicale doit être obtenue de gré ou de force auprès de cette entreprise afin qu’il recouvre sa santé .

Aussitôt, l’on a constaté l’arrivée de 4 pick-up remplies de gendarmes et de policiers pour rétablir l’ordre sur les lieux en dispersant les travailleurs et quelques personnes qui accompagnaient Mory Oumar afin de sécuriser les environs de l’entreprise et mettre main sur ce jeune homme malgré qu’il peine à s’asseoir vu son état de convalescence.

Au moment où nous quittions les lieux Mory Oumar Soumah a été embarqué dans l’une de ces pick-up pour une destination inconnue.

Mariame Mayi Cissé