Mamadouba Tos Camara aux jeunes de Matoto : ‘’devenez gendarmes dans les bureaux de vote’’

36 des 38 conseillers de jeunesse de la commune de Matoto se sont donnés rendez-vous dans la soirée de ce jeudi, 20 février à La Mairie pour remercier et encourager le maire Mamadouba Tos Camara pour des réformes engagées dans l’amélioration des conditions de vie de sa population, et la modernisation de l’administration communale.

S’exprimant au nom des comités de la jeunesse de Matoto, Sékou Sanfina Diallo a rappelé quelques réalisations faites par l’équipe de Mamadouba Tos Camara.

« La réforme de la Mairie de Matoto, la rénovation et l’équipement de la Mairie, la construction en cours du centre de santé à Lansanaya, l’assainissement de la commune, la réalisation de deux forages à Dabondy, l’amélioration et la sécurisation de recettes dans les marchés, la réforme de l’état civil (…) », a-t-il dit, ajoutant que lui et ses collègues adhèrent au projet de nouvelle constitution vantée par la mouvance présidentielle.

« Monsieur le maire, permettez-moi d’exprimer que la dynamique jeunesse de Matoto en général, et en particulier les conseillers à la jeunesse, mettront tout en œuvre pour maintenir le climat de paix et de quiétude sociale. Ensuite, vous facilitez la réalisation des grands chantiers de développement entamés sous la clairvoyance du président de la République, le professeur Alpha Condé. Aussi, nous affirmons notre adhésion au projet de nouvelle constitution proposée par le professeur Alpha Condé, président de la République », a transmis le porte-parole des jeunes de Matoto.

Prenant la parole, le Maire Mamadouba Tos Camara a salué cette initiative qui, selon lui, tend vers la préservation de la paix et la quiétude sociale dans sa zone de commande.

Parlant des élections législatives et du référendum constitutionnel annoncés le 1er mars prochain, le patron de la plus grande commune de Guinée a invité les jeunes à fouetter tous ceux qui viendront pour empêcher le déroulement de l’opération de vote à Matoto.

« Nous tendons vers les élections législatives couplées du référendum mais, permettez-moi de vous dire que personne n’est forcé d’aller voter oui ou non. Le vote est un devoir citoyen. Chacun vote pour son intérêt. Et, il ne s’agit pas de se lever pour aller vandaliser et empêcher les citoyens de s’acquitter de leur devoir civique. Chacun doit lire la constitution pour en tirer ce qui l’intéresse. Nous avons beaucoup de choses dans cette nouvelle constitution : la gratuité de la scolarité jusqu’à l’âge de 16 ans, la parité entre femmes et hommes (…) Parler de troisième mandat sans que le mandat de celui qui nous gouverne aujourd’hui ne soit à terme, c’est de lui faire un préjugé. Mais, si nous mettons l’intérêt de la Guinée devant, je pense que chacun saura se prononcer. La Guinée de 1958 a dit non aux blancs, c’est pourquoi nous avons aujourd’hui notre souveraineté en main. Si nous constatons aussi que cette nouvelle constitution est utile pour tous les Guinéens, je pense que nous devons laisser ceux qui disent oui s’acquitter de leur droit civique en votant oui », demande-t-il.

« Je demande la jeunesse de faire en sorte que le jour des élections, que tout se passe dans la quiétude et dans la meilleure compréhension de tous (…) j’invite les jeunes à faire en sorte que le jour du vote, chacun devienne gendarme dans les différents bureaux de vote pour empêcher ceux qui viendront troubler l’ordre public », a lancé Mamadouba Tos Camara.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57