TotalEnergies : lancement de la 3ème édition en Guinée

Après le succès des deux premières éditions, TotalEnergies renouvelle le Challenge Startupper de l’année dans 32 pays du continent africain. À cette occasion, une conférence de presse a eu lieu ce jeudi 18 novembre à Conakry afin de réaffirmer la volonté de TotalEnergies de soutenir le développement socio-économique des pays dans lesquels la compagnie est implantée, à travers l’appui apporté aux entrepreneurs et entrepreneuses les plus innovants, dans la réalisation de leurs projets.

Pour cette édition, le Challenge Startupper de l’Année par TotalEnergies soutiendra et récompensera les jeunes entrepreneurs (ses) guinéens(ennes) de 18 à 35 ans ayant un projet de création d’entreprise, ou ayant une startup de moins de trois ans, quel que soit le secteur d’activité.

« On souhaite une forte participation de tous les jeunes africains et ensuite on va développer l’accompagnement. On a fait le bilan et on a estimé qu’aujourd’hui il faudrait qu’on donne le maximum de chances aux jeunes qui ont été primés pour qu’ils restent dans le projet. Et l’accompagnement va être plus serré en attendant le décaissement. Ça nous permettra de suivre et de voir que les fonds destinés ont été utilisés pour le projet », a déclaré Henri-Michel DIONE, Directeur financier de TotalEnergies Guinée Marketing et représentant du Directeur Général à la conférence de presse.

Trois lauréats seront sélectionnés par un jury local composé d’experts, de personnes issues du monde des startups, de responsables d’entreprises, d’acteurs locaux du Développement Durable et de responsables de TotalEnergies Marketing Guinée. Il s’agit du:

– lauréat « meilleur projet de création d’entreprise »;

– lauréat « meilleure startup de moins de trois ans » ;

– et de la lauréate «meilleure entrepreneuse ».

Cette dernière catégorie, la lauréate « meilleure entrepreneuse » est une nouveauté pour cette 3ème édition, ayant pour but affirmé d’encourager tout particulièrement l’entrepreneuriat féminin.

Chaque lauréat deviendra « Startupper de l’Année par TotalEnergies » et bénéficiera d’une dotation financière, d’un accompagnement personnalisé et d’une campagne médiatique pour donner de la visibilité à son projet.

Les projets seront évalués au regard de trois critères:

-leur réponse aux enjeux du Développement Durable

-leur caractère innovant

-leur faisabilité et leur potentiel de développement.

À l’issue de la nomination des trois lauréats par pays, un jury international se réunira pour sélectionner les trois « Grands Gagnants / Gagnantes » pour le continent.

Selon Bouna SYLLA, responsable du développement durable à TotalEnergies Marketing Guinée et pilote du projet Startupper challenge pour l’édition 2021-2022, pour être éligible au challenge, il faut être âgé de 18 à 35 ans, être de nationalité guinéenne et remplir un dossier complet sur la plateforme du challenge.

« Pour le dossier complet, si vous allez sur la plateforme, grosso modo vous entrez votre identifiant (nom, prénom, adresse e-mail, …), après vous faites une brève description de votre projet. Il y a des questions qui vous seront posées. Après, on vous demande des pièces pour vous identifier, ça peut être une copie du passeport, une copie de la pièce d’identité pour savoir à qui on a affaire et à la fin des questions, il faut juste soumettre. Ça n’a rien de très compliqué », a-t-il estimé.

Rappelons que lors de la précédente édition en Guinée, TotalEnergies Marketing Guinée avait récompensé trois jeunes créateurs d’entreprise à savoir :

1-Serge Abraham THADDEE, projet « African Heros»

2- Abdourahmane DIALLO, projet « CAPA »

3- Boubacar DIALLO, projet « Agro-Industrie, KARO ».

À noter que les inscriptions qui ont déjà commencé depuis le 4 novembre 2021 sont accessibles directement en ligne sur le site : http://startupper.totalenergies.com et se poursuivent jusqu’au 23 décembre 2021 pour permettre aux éventuels candidats de remplir leur dossier de candidature.

