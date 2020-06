Tougué : ‘’depuis plus de 30 ans, le vol de bétail sévit chez nous’’ (député Alpha Mamadou Baldé)

Le vol de bétail est devenu de nos jours un phénomène endémique dans la préfecture de Tougué, région de Labé. Ce qui lui vaut le surnom de ‘’préfecture de voleur de bétails par excellence’’. Une situation qui ne laisse pas indifférent Honorable Dr. Alpha Mamadou Baldé.

Rencontré ce vendredi 05 juin, le député uninominal nous confie que depuis 30 ans, sa juridiction est confrontée aux vols de bétails. Une situation qui implique d’ailleurs certaines autorités communales comme les maires de Kollet et de Kouratongo. Dans son speech, l’ancien membre de la huitième législature nous confie qu’il est lui-même victime de vol de l’une de ces vaches.

« Je suis désolé, triste, désemparé, parce qu’il y a des complicités de tout bord. Même les gens qui devraient défendre les pauvres éleveurs à part l’association des éleveurs, je ne vois personne qui défend les éleveurs. Moi-même, je suis victime. Il y a une de mes vaches à moi, celle de Kakouma qui a été volé à Woulinko m’appartient. Donc, je parle en tant que victime. Sur les huit vaches volées, il y a une qui m’appartient. Je suis vraiment triste de voir que depuis plus de 30 ans, le vol de bétail sévit à Tougué. Jamais, on a pu freiner ce fléau. Je porte mon doigt accusateur sur certains responsables comme le maire de Kollet, qui a sa part de responsabilité. Une affaire de vol quelle que soit sa nature, ce n’est pas du niveau de compétence d’un maire. Il y a le sous-préfet qui représente le chef de l’Etat, il y a la gendarmerie. Donc il y a tout ce qui est mis en place pour que le maire en tant qu’élu reste du côté des éleveurs », rappelle l’économiste.

Dans la foulée, honorable Dr. Alpha Mamadou Baldé, enfonce le clou, avant de remercier le gouverneur Madifing Diané pour son implication dans l’arrestation des présumés voleurs.

« Le maire de Kollet en question, c’est lui, malgré que ce n’est pas de son ressort, il est allé chercher les bœufs, il les a déplacés du village où les présumés voleurs ont été interpellés pour les ramener à Kollet. Il faut payer les victimes 500 mille fg, après il dépense cet argent, donc il y a sa complicité qui est avérée. En plus, où sont la gendarmerie et la justice de Tougué ? Néanmoins, la plainte est là. Le gouverneur s’est impliqué, il nous a aidés. Je parle en tant que victime, les deux présumés voleurs, sont déjà à la maison centrale de Labé. Mais nous savons qu’il y a des complices de tout bord, et des récidivistes dans cette affaire. Franchement on est sans défense », a déploré notre interlocuteur.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83