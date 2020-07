Tougué : des peines allant de 4 mois jusqu’à 5 ans prononcées contre des voleurs de bétails

Le mercredi 8 juillet dernier, s’est tenu à la justice de paix de Tougué le procès des trois présumés voleurs de bétails mis sous mandat de dépôt il y a quelques semaines. C’est d’ailleurs, une affaire qui a fait couler beaucoup d’encres et se salives pendant le mois de ramadan dernier dans la préfecture.

Dans le délibéré, des peines de 4 mois jusqu’à 5 ans d’emprisonnement ferme ont été prononcées par le juge de paix contre les incriminés et le paiement de 60 millions de francs guinéens d’amande.

Joint au téléphone, l’avocat des plaignants Me Thierno Souleymane Baldé a précisé : « Certains présumés voleurs ont été mis aux arrêts pendant le mois saint de ramadan, mais certains avaient pris la poudre d’escampette. Parmi les personnes arrêtées, l’un d’entre eux a raconté comment ces vols se sont effectués. Il a reconnu avoir accompagné les voleurs revendre les vaches et à demander pardon car, selon lui, il s’est impliqué dans cette affaire en ignorant que les vaches étaient volées. Ce dernier se nomme Ibrahim Baldé. Les personnes qu’il accompagnait vendre ces bœufs sont Alhassane Diallo de Horé-Kellet, Oumar Diallo et deux autres jeunes. Oumar Diallo, c’est lui qui a pris la fuite », explique l’avocat, avant de renchérir sur les peines qu’ont écopé les prévenus.

« Alhassane Diallo été condamné à 3 ans de prison ferme et une manade de 65 millions de fg, Oumar Diallo qui a pris la fuite a écopé de 5 ans de prison et un mandat d’arrêt a été émis contre lui. Quant à Ibrahima Baldé qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés et à demander pardon, il a été condamné a 4 mois de prison ferme. Mais comme qu’il a déjà fait 3 mois de détention, il ne le reste qu’un mois. Comme Tougué n’a pas de prison, les condamnés purgeront leurs peines à la maison centrale de Labé. »

De leur côté, les plaignants disent ne pas être satisfaits des peines prononcées contre les accusés et promettent d’interjeter appel.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

