Tougué : huit bœufs foudroyés à Kollet-missidè (autorité)

Dans la soirée du samedi 06 novembre 2021, environ 8 vaches ont été foudroyées dans le district de Kolette-missidhé, commune rurale de Kouratongo, dans Tougué.

L’annonce a été faite ce lundi 08 novembre par le premier responsable de Kollet-missidé. Selon lui, hormis les huit (08) vaches, aucune perte en vies humaine n’a été déplorée. hormis ces vaches, aucune autre perte en vie humaine n’a été déplorée.

« C’est avant-hier le samedi, qu’une forte pluie s’est abattue dans notre localité, entre 14 h et 18 h, cette pluie était accompagnée d’un vent violent, c’est qui a coûté la vie a plusieurs de nos bœufs, dans le secteur missidhé. Tout est parti lorsque la pluie accompagnée de ce vent violent à commencé, le troupeau d’environ 10 vaches s’est regroupé sous un arbre pour s’abriter. C’est en ce moment qu’une une décharge électrique s’est abattue sur les bêtes, et 8 d’entre elles sont mortes sur le coup. Les citoyens qui étaient dans les maisons, ont été informés par le beuglement de deux autres vaches. Donc les gens sont sortis constater que 8 vaches sont mortes. Dans la foulée, ils m’ont informé et à mon tour j’ai informé les autres habitants du village. Nous nous sommes rendus sur les lieux. Donc, nous avons cherché des jeunes et des cordes pour transporter les vaches mortes dans la savane, afin d’éviter les odeurs nauséabondes aux citoyens. Toutes les vaches tuées par la foudre appartiennent à la même famille », a expliqué Mamadou Habib Baldé.



Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

