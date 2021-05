Tougué : l’école primaire de Korfo décoiffée par un vent violent

Un vent violent a fortement endommagé l’école primaire de Korfo, un district relevant de la sous-préfecture de Tangaly, préfecture de Tougué, le week-end dernier, mais l’information n’a été rendue publique que ce lundi 10 mai 2021. Selon le responsable de la société civile de la sous-préfecture de Tangaly, cette situation commence déjà à impacter sérieusement le déroulement des cours dans cet établissement scolaire.

« Les faits se sont produits dans l’après-midi. C’est un vent violent, en forme de tourbillon, qui a décoiffé l’école primaire de Korfo-centre. En plus, toute la charpente a été fortement secouée et endommagée. Le plafond a été troué, les murs ont été fissurés. Donc, aujourd’hui, les cours sont perturbés. On est en train de trouver comment faire pour que les enfants puissent continuer à étudier, en attendant… », explique Mamadou Baïlo Baldé.

Poursuivant, notre interlocuteur lance un appel à l’endroit des personnes de bonne volonté ; histoire de faire face à cette situation.

« Nous avons tenu une rencontre avec le bureau de l’APAE, le président du district. Nous avons constaté que les enfants ne pouvaient pas continuer de suivre les cours dans cette école. Donc, avec nos menuisiers, nous sommes en train de colmater quelques endroits mais nos moyens sont limités. Nous lançons donc un appel à toutes les bonnes volontés de nous venir en aide pour ne pas que les enfants perdent cette année », lance Mamadou Bailo Baldé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

