Tougué, préfecture la plus pauvre de la région de Labé : ‘’c’est Dieu’’ (préfet)

Lors de sa récente visite à Tougué, ville de la Moyenne Guinée située au nord de Labé, pour le lancement des travaux de l’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES), le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana avait annoncé qu’avec un taux de pauvreté de 66,2%, Tougué est la préfecture la plus pauvre de la région administrative de Labé.

Comme pour renchérir, Elhadj Abdourahmane Baldé, préfet a indiqué que cela est dû à la volonté de Dieu.

« Oui, mais ce n’est pas le Premier ministre qui est derrière cette pauvreté. Ce n’est pas le manque de courage et de volonté des citoyens de Tougué, c’est un don de la nature, c’est la volonté de Dieu. Mais Dieu ne peut pas nous donner toutes les ressources à la fois. Il nous a donné les ressources naturelles, comme la bauxite et également des terres cultivables, nous avons 28 mille 600 ha de plaines riz cultivables, mais ce sont les moyens qui font défaut pour exploiter ces domaines pour réduire la pauvreté. Vous n’êtes pas sans savoir qu’à Tougué, la quasi-totalité des terres sont des bowés, ces domaines sont remplis de bauxites, la meilleure qualité au monde. Mais comme que le fonio et le riz ne sont pas cultivables sur ces bowés, le reste sont des plaines non aménagées. Donc, quand tu cultives là-bas, la pluie ravage tout, donc la production est particulièrement difficile, donc ce sont les facteurs de cette pauvreté que nous vivons, nous sommes les plus pauvres, mais demain nous serons le miroir de la planète », assure Elhadj Abdourahmane Baldé.

Ainsi donc le choix de Tougué pour lancer l’ANIES par le Premier ministre n’est pas fortuit. « Pour la bonne marche du projet, une bagatelle de plus 179 millions de dollars américains a été démobilisée, près de 3% du PIB de la Guinée, et toutes ces ressources vont être utilisées pour venir en aide à nos populations guinéennes », annonce le chef du gouvernement.

Tidiane Diallo correspondant régional à Labé

620 44 25 83