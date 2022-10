Toumba à la barre: « j’ai exécuté Makambo. Général Baldé a eu la chance parce que je ne l’avais pas vu »

A la barre, ce lundi pour la suite de son interrogatoire dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009, l’ex-aide de camp de Dadis Camara, commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba est revenu sur la scène qui s’est déroulée à l’ex-camp Koundara le 03 décembre 2009, jour où il a tiré sur Dadis Camara et exécuté feu Joseph Makambo.

Selon, Toumba, ce jour du 03 décembre 2009, son ex-patron Dadis Camara est allé à sa recherche à l’ex-camp Koundara dans l’intention de l’arrêter et le tuer.

« J’ai bataillé avec Makambo, je l’ai maîtrisé et je l’ai exécuté. J’ai tiré sur la tête de Dadis, parce que c’est lui en est responsable et le feticheur l’avait dit. Quand j’ai fini avec Makambo, les autres ont fui, ils sont descendus dans l’océan Atlantique. Le général [Ibrahima] Baldé a eu la chance. Parce que je ne l’ai pas vu. Il a nagé jusqu’à Boulbinet. Le plan était de m’arrêter et m’executer », a déclaré Toumba à la barre. Et d’ajouter : « j’ai été victime d’une attaque injustifiée, il fallait une réponse proportionnelle ».

Au moment où nous mettions cet article en ligne, l’audience est suspendue pour être reprise après la pause. Et, c’est Toumba qui est toujours à la barre.

Elisa Camara

+224654957322