Toumba à la barre: ses avocats sommés de prendre une petite distance avec lui

Ce lundi 31 octobre, lors de la poursuite de l’interrogatoire de Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba, au tribunal délocalisé de Dixinn à la cour d’appel de Conakry, les avocats de la défense ont interrompu l’accusé qui répondait aux questions de Me Bea.

Selon les avocats de Dadis et Cie, l’accusé recevrait de l’aide venant de ses avocats pour répondre aux questions qui lui sont posées. Ce qu’ils (avocats de la défense) ne trouvent pas normal.

Pour eux, il n’est pas interdit qu’un avocat soit à côté de son client. Mais, pour eux, il n’est pas normal que ce dernier siffle des réponses à son client. Ils souhaitent donc que tous aient les mêmes droit devant le tribunal.

« Le client jette toujours des coups d’œil avant de répondre. Nous ne trouvons pas ça normal. Nous avons un peu tenté de les dissuader en faisant des vas et viens mais jusque là, ça persiste. Et nous pensons que cette habitude allait être condamnée. Encore du moins être relevée par le tribunal. Parce que si tous les avocats font comme ça, ce procès sera vidé de son sens. C’est pourquoi, le fait d’être à côté du client, ce n’est pas interdit mais, le fait de passer toujours les coups d’œil avant de répondre aux questions, nous ne trouvons pas ça normal . Nous constatons que l’avocat tente de souffler des réponses (…) Si nous tolérons ces agissements, encore une fois, c’est une violation des droits des autres parties au procès. C’est pourquoi moi personnellement, je vous prie de demander vraiment monsieur Toumba et à ses conseils de de cesser de se comporter ainsi. Tout le monde peut faire la même chose mais déontologiquement, nous pensons que nous n’avons pas le droit d’écrire des choses.(…) Il faut que nous ayons tous les mêmes droits ici. Pour ne pas qu’un accusé soit supérieur à tout le monde. Parfois avec des sourires aux lèvres, parfois en regardant avant de parler. Ça nous choquent un peu monsieur le président », a souligné Me Emanuel Bamba.

Toutefois, l’un des avocats de Toumba essaie de se défendre en faisant savoir au tribunal qu’ils (conseils de Toumba) prennent note pour pourvoir mieux répliquer à leur tour.

« Monsieur le Président, je voudrais avec votre permission, pour dire que je suis entrain de prendre note. Qu’il vous plaise monsieur le président que je fasse lecture pour prouver que Je fais des prises de notes ou bien que je les remettent, qu’ils lisent ce que je suis entrain de faire (..). En plus, monsieur le président vous êtes plus proche de nous, si jamais on se permettait, eux ils sont un peu loi, vous suivez ce qui se passe. Si jamais on se permettait de siffler quelque chose à notre client, vous serez à même de le savoir. On ne l’a jamais fait. Je suis entrain de faire des prises de notes (…), a t-il indiqué

La partie civile a exprimé le même souhait que les avocats de la défense. Ils ont demandé à ce que les avocats s’éloignent un peu de leur client pour éviter toutes tentatives de siffler des réponses.

Cependant, le parquet n’est pas du même avis que les avocats de Dadis, Marcel et autres et de la partie civile. Selon le parquet, les avocats de Toumba seraient entrain de prendre note. Il estime même que si les premiers accusés qui sont passés à la barre ont été accompagnés de près par leurs avocats, il serait mieux que ceux qui viennent après bénéficient à leur tour du même privilège, celui d’avoir leurs conseils à côté.

Après quelques minutes de tiraillements, le juge a finalement demandé à ce que les avocats aient désormais une distance avec leur client.

Christine Finda Kamano

622716906