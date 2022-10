Toumba à Me Béa: « moi, on ne m’accuse pas. Vous avez vu où se trouve les autres (Dadis et Cie) aujourd’hui? »

La tension est montée au procès du massacre du 28 septembre 2009, ce lundi 31 octobre, entre l’ex-aide de camp de Dadis, commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba et l’avocat Me Salifou Béavogui.

A son tour lors de la phase questions-réponses à l’accusé, Me Salifou Béavogui, avocat de Claude Pivi et Marcel Guilavogui a demandé à Toumba de lui donner l’immatriculation du véhicule dans lequel, il auraiit transporté 22 corps au camp Samory Touré, le jour du massacre.

Toumba de répondre en haussant le ton: « ne pêchez pas. Moi, on ne m’accuse pas, vous avez vu les accusés (indexant Dadis et autres depuis le box des accusés) où ils sont aujourd’hui non ».

Me Béa de répliquer: « Et vous, vous êtes où aujourd’hui ? »

Il a fallu l’intervention du juge pour calmer les choses.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, Toumba est toujours à la barre pour répondre aux différentes questions de la défense.

Elisa Camara

