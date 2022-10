Toumba à propos des recrues de Kalia accusées de massacre du 28 septembre: « ils ont été recrutés par le président Dadis »

C’est un Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba très déterminé qui a pris la parole, ce mercredi 18 octobre à la barre du tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la cour d’appel de Conakry pour donner sa part de vérité dans l’affaire des massacres du 28 septembre 2009.

Celui qui était le garde rapproché de Dadis Camara a promis de dire toute la vérité.

« Le cas des recrues de Kalia, moi, je ne connais rien dans cette affaire. Général Sékouba Konaté ne connaît rien dans cette affaire. Même Marcel et Pivi également. Le recrutement n’a pas suivi les critères normaux. Il y a eu un recrutement sélectif. Que des proches du président Dadis, parce que je ne veux pas parler de l’affaire de communauté. Un jour, je suis venu à la présidence, j’ai vu des nouveaux visages, ils m’ont dit que c’est le président Dadis qui les a fait venir. Que le président Dadis se rappelle, un jour à 2 heures du matin, il a appelé le commandant du Km36 lui disant de s’apprêter à recevoir un groupe. C’est le commandant du Km36 qui me l’a dit. Un soir, nous sommes allés chez Gono Sangaré, j’ai vu des gens, le président Dadis ne va pas me dire le contraire. J’ai vu des centaines d’hommes armés de flèches et de machettes. J’étais surpris. Je n’ai rien dit, je me suis ressaisi. Maintenant, qu’est-ce que le président a fait? Lui et les gens-là sortent par une autre porte, je ne sais pas où ils sont partis. Et ils ne sont revenus qu’à 5 heures du matin. Et, j’ai avoué directement au président que je ne suis pas content de ce qu’il m’a fait. Toumba n’était plus considéré. Général Sékouba Konaté aussi n’était pas associé. Donc, c’est pour vous dire que l’affaire des recrues de Kalia, c’est Gono Sangaré, Théodore, Makambo, Bienvenu Lamah et le tout sous la coordination du président Dadis », a révélé Toumba, ajoutant que Dadis Camara avait même donné l’ordre de fournir à ces hommes-là des armes. Ce qui fut fait, selon lui.

Le dossier a été renvoyé au 24 octobre prochain pour la suite des débats.

Elisa Camara

