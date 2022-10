Toumba charge Dadis: » Tout ce qui s’est passé au stade a été préparé par Dadis. Il voulait même se débarrasser du Général Konate »

L’ interrogatoire de l’ex aide de camp de Dadis Camara, commandant Aboubacar Sidiki Diakite alias Toumba qui a promis de dire toute la vérité dans l’affaire des massacres du 28 septembre 2009 s’est poursuivi ce lundi 24 octobre, par devant le tribunal criminel de Dixinn delocalisé à la cour d’appel de Conakry. A

Poursuivant ses explications à la barre, Toumba a soutenu que tout ce qui s’est déroulé comme massacres au stade du 28 septembre 2009 a été planifié par Dadis. Donc, dira t- il comme Dadis a échoué dans son plan c’est pourquoi il veut lui faire porter le chapeau.

: »Je me suis séparé avec Dadis le 27 septembre 2009 à 10 heures après le voyage de Labé. Je ne sais pas s’il avait manifestation ou pas. Donc, c’est le 28 septembre, le matin j’étais couché quand Marcel, Georges et Makambo sont venus me voir que ça ne va pas. Mais au moment où je echangeais avec Marcel et Makambo, j’ai entendu Georges dire qu’il a déjà réussi a infiltré trois (3) cars au stade. Donc, je les ai dit de ne pas sortir, de laisser la police s’en occuper. Ils sont sortis fâchés pour aller voir le président Dadis. Donc, le président m’a fait appel. Je suis allé le voir donc au moment de rentrer voir Dadis, je lui ai entendu dire: le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater, il faut leur faire regretter. Directement, j’ai répliqué en disant non président. Laissez la police gérée. Mais il ne m’écoutais pas, il cherchait à s’habiller. Donc, moi je suis sorti en laissant les consignes au commandant du salon de ne pas laisser le président sortir. Mais finalement j’ai appris que le président Dadis est sorti mais je ne sais pas où il était parti exactement. Et, c’est lui même qui conduisait son véhicule. C’est comme ça, je suis parti au stade à sa recherche mais je ne lui ai pas vu au stade.Tout ce qui s’est passé a été préparé par Dadis, c’est les hommes de Kalia qu’il a fait venir. Ce n’est pas le régiment. Parmi les hommes de régiment qui étaient au stade étaient les hommes de Marcel. C’est eux qui ont tout organisé. Tous les hommes qui étaient sous mon commandement n’étaient pas sortis ce jour du camp. Donc, Dadis avait échoué dans son plan donc il fallait trouver un bouc émissaire. Donc, c’était tous- contre moi seul. Seulement, le général Konate a avait pitié de moi ».

