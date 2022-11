Toumba: « de Dakar, j’ai échangé avec Dadis quand il a perdu sa mère. Également, à la maison centrale »

Répondant aux questions de l’un des avocats de l’ex-dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara en la personne de Me Joachim Gbilimou s’il pense être toujours dans le cœur de son ex-patron, commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba a affirmé par oui. Car, selon lui, il a été bien reçu au téléphone par l’ex-chef de l’Etat quand il a appelé ce dernier pour lui présenter les condoléances suite au décès de sa mère.

« Je l’ai appelé une fois,m lorsque j’étais au Sénégal suite au décès de sa maman. Ce qu’il m’a dit, m’a rassuré un peu ce jour. Il a dit : ah, mon ami, mon ami, c’est le destin. Est-ce que tu m’as une fois entendu parler de toi depuis ? J’ai dit effectivement, mais j’appelle pas pour ça. C’est à cause du décès. Mes condoléances. Donc, lorsque ça s’est passé ainsi c’est une bonne réponse. J’ai dit toujours y a l’amour. Ici à la maison centrale, en tant que chef et malgré tout j’ai forcé pour venir le saluer et effectivement il a bien répondu. Il a dit Toumba ça va ? J’ai dit : ça va ! Après j’ai dit : vous vous portez bien ? Oui ! J’ai quitté. Mais sauf qu’ici (tribunal), il n’a jamais donné l’occasion par exemple en tant que chef pour dire Toumba, voilà. Moi, à chaque fois que je viens, ce sont des médias qui communiquent. Il a fait ça. J’ai dit : attend je me retire », a déclaré Toumba à la barre, au 6è jour de sa comparution.

Les débats du jour ont été reportés à demain mercredi

Elisa Camara /Christine Finda Kamano

