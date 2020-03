Toumba Diakité est ‘’révolté’’ : ses avocats vont saisir la Cour de justice de la Cedeao

A quand le procès du massacre du 28 septembre 2009 qui a fait plus de 150 morts selon la commission d’enquête de l’ONU ? La patience du lieutenant Aboubacar Sidiki Diakité ‘’Toumba’’ -accusé d’être l’un des cerveaux du massacre de 2009 au stade de Conakry- et de ses avocats a une limite. Ils comptent se faire entendre en saisissant la cour de justice de la Cedeao à Abuja. En tout cas, c’est ce qu’a confié à Mediaguinee, vendredi, l’un de ses avocats, Me Paul Yomba Kourouma.

« On a aucune réponse à nos différentes requêtes jusqu’à la cour suprême. La détention de mon client se prolonge. Sincèrement lui-même, il est révolté. On ne sait vraiment pas à quand se tiendra son procès. Et c’est pourquoi nous avons décidé de saisir la cour de justice de la CEDEAO après la conférence de presse que nous allons organiser cette semaine. Et nos requêtes sont déjà prêtes“, confie l’avocat de l’ex-aide de camp de l’ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara, lui-même inculpé dans ce même dossier.

Le 3 décembre 2009, Toumba s’est évanoui dans la nature après avoir tiré sur Dadis dont il était alors l’aide de camp. Il sera arrêté le 16 décembre 2016 à Dakar après sept ans de cavale et maintenu en détention à la Maison centrale de Conakry.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22