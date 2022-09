Toumba et Dadis ont-ils fait la paix en prison? « Ça paraît un peu étonnant » (avocat)

Depuis hier des informations font état d’une rencontre à la maison centrale, entre l’ancien Président du CNDD et de la transition, le capitaine Moussa Dadis Camara et son aide de camp Aboubacar Sidiki Diakité alias « Toumba ». Et que le dernier aurait même présenté des excuses à Dadis. Mais si cela s’avère, l’avocat de Toumba Diakité dit être étonné parce qu’ils n’appartiennent pas au même quartier à la maison centrale de Conakry.

À en croire Me Paul Yomba Kourouma, il apprend la nouvelle comme tout le monde parce que depuis l’incarcération du capitaine Dadis à la maison centrale, il n’a pas eu de contact direct avec son client au-delà du box des accusés hier. Il l’a fait savoir dans un entretien qu’il a accordé à notre rédaction ce jeudi 29 septembre.

« Vraiment nous apprenons la nouvelle là au même temps que tout le monde parce que nous étions depuis hier matin à l’ouverture solanelle du procès. Après les discours traditionnels nous avons directement abordé le dossier et nous n’avons pas des contacts directs avec nos clients parce que dès qu’on est arrivé il était dans le box et de là il a comparu devant le juge. Nous n’avons pas eu d’information et jusqu’à ce matin on ne lui a pas encore rendu visite », dit-il.

Me Paul Yomba Kourouma d’ajouter: « Donc il nous est difficile de confirmer mais ça nous paraîtrait un peu étonnant, surprenant parce qu’il n’appartient pas au même quartier à la maison centrale. Je ne sais pourquoi maintenant une telle rencontre mais bon, dans tous les cas, il s’agit d’anciens amis, qui se connaissent mais nous attendons d’être situé. J’ai pas de confirmation jusque là. Nous étions en pleins préparatifs, on ne lui a pas rendu visite depuis l’incarnation du capitaine Dadis, on ne s’est pas encore vu, je crois que ça sera possible aujourd’hui seulement »

Mamadou Yaya Barry