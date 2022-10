Toumba sur son arrestation à Dakar : « c’est moi qui ai donné ma position »

L’ancien aide de camp de Dadis, commandant Aboubacar Sidiki Diakite alias Toumba a indiqué lundi à la barre que c’est lui- même qui a donné sa position depuis Dakar pour faciliter son transfert en Guinée.

« C’est moi qui ai donné ma position à Dakar pour qu’on m’arrête [decembre 2016]. Parce qu’ils (Dadis et autres) pensaient que ce procès n’allaient jamais voir jour. Ils ont fabriqué des faux documents pour m’attribuer le massacre du 28 septembre. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ils ont voulu me sacrifier mais Dieu n’a pas voulu« , a déclaré Toumba. Répondant à l’une des questions de Me Salifou Béavogui.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, l’audience est suspendue pour être reprise après la pause.

Elisa Camara

