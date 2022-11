Tourisme/Kindia : le ministre Alpha Soumah ‘’Bill de Sam’’ accueille l’équipe du rallye Budapest-Bamako

Le ministre de la culture, du tourisme et de l’artisanat accompagné des autorités administratives de Kindia a accueilli ce samedi 5 novembre 2022, l’équipe du rallye Budapest-Bamako en provenance de la préfecture de Labé.

La réception a eu lieu sur le site touristique « le voile de la mariée » de Kindia. Sur le lieu de la réception, le gouverneur de la région administrative de Kindia, Elhadj Ibrahima Kalil Condé n’a pas caché sa satisfaction pour le choix porté sur sa préfecture pour recevoir ces touristes : « j’adresse d’abord toutes mes admirations au CNRD en sa tête le colonel Mamadi Doumbouya d’avoir accepté de faire une ouverture, mais surtout de notre région une destination éco-touristique. Au nom de la population de la région administrative de Kindia j’adresse la bienvenue aux touristiques Européens. »

Sur le site, le ministre Alpha Soumah indique qu’en réalité, « il est important de savoir que la République de Guinée a une vocation éco-touristique, c’est-à-dire nous pouvons faire du tourisme de masse, mais dans le respect total de l’environnement. C’est pour cela que les destinations de Kindia, de Koundara et de Labé ont été choisies par ces touristes. Ce sont des gens qui sont en quête d’aventure, de sensation forte d’être en communion avec la nature. C’est une forme de tourisme qui existe un peu partout, comme au Kenya, en Namibie, que nous devons développer et nous devons harmoniser l’exécution sur l’ensemble du territoire guinéen. Je pense qu’ils sont très satisfaits en arrivant ici après l’étape de Koundara et de Labé. Ils ont découvert la même population enthousiasme et festive », dira entre autres le ministre, avant de poursuivre :

« Pour preuve, ils ont reçu les mêmes types d’accueil, les mêmes bienvenus des autorités. Je pense que c’est une expérience qu’on va démultiplier par 10 ou voir par 20 pour que notre pays soit enfin une vraie destination. Je crois qu’ils ont découvert ce qui est de beau. Il faut continuer à embellir nos sites touristiques… »

BMY