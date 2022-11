Tourisme : le ministre Alpha Soumah ‘’Bill de Sam’’ annonce le passage du Rallye Budapest Bamako en Guinée

Face à la presse ce mardi 1er novembre 2022 en compagnie de ses proches collaborateurs, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Alpha Soumah a annoncé que la Guinée à travers les préfectures de Koundara, Labé et Kindia connaîtra cette année, le passage du Rallye Budapest Bamako du 3 au 7 Novembre 2022.

Cet évènement qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de la destination Guinée connaitra la participation de 560 touristes européens et 257 véhicules.

Selon le secrétaire général du département en charge de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Faya François Bourouno, le circuit partira de Koundara en passant par Labé, Kindia avant de rallier la République de Sierra Léone.

« Ce n’est pas un rallye de course de vitesse, c’est un Rallye de découverte. C’est la découverte de la nature, de notre beau paysage. Ce qui fait que nous avons identifié trois points sur lesquels nous allons installer des buvettes. Autour des buvettes, il y aura non seulement de la nourriture qui va être servie, de la boisson, mais il y aura des animations culturelles. C’est pourquoi nous avons associé également le public culturel à cette activité. Il y aura également des artisans qui viendront exposer les œuvres artisanales, des œuvres d’art également. Ce sont des choses qui peuvent générer un impact très important pour notre économie, mais aussi pour notre société. Donc tout le paysage n’est-ce pas le long de ce trajet sera visité par les touristes. L’intérêt c’est que, en plus de ces points spécifiques, c’est que toute la beauté naturelle de notre pays le long de cette traversée sera l’objet de visite par les touristes, de prise de photos, d’images. Tout cela contribuera à vendre à l’échelle mondiale l’image de notre pays », expliquera-t-il.

Pour le ministre Alpha Soumah, « c‘est un événement qui est à sa deuxième édition. Mais par rapport à la première édition, nous avons travaillé à l’interne ici avec quelques partenaires pour que cet évènement soit d’abord légal, ensuite, soit bien organisé, bien structuré et que les trois secteurs qui sont dans notre département puissent pleinement participer à son succès. Il y aura des activités touristiques. Ces touristes qui vont franchir notre territoire vont faire des achats, il aura des animations culturelles. Il y aura un marché éphémère des artisans. Et cela fera beaucoup d’entrées d’argent. C’est une chance que nous devons saisir pour que pendant cette traversée, la Guinée soit très belle (…) Pendant 4 ans sans faille, nous allons travailler avec les partenaires pour que cet événement arrive tout le temps. Cela va dans le cadre de la promotion touristique, mais aussi au niveau de l’artisanat et de la culture puisqu’il y aura des manifestations culturelles tout le long », dira entre autres le ministre, avant de demander aux autorités à tous les niveaux et aux populations des zones traversées de réserver un accueil chaleureux à ses illustres hôtes de la Guinée.

Youssouf Keita

