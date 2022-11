Tourisme : plus de 500 touristes européens réceptionnés à la frontière guinéo-sénégalaise 

Comme annoncé, la Guinée a accueilli ce jeudi 3 novembre 2022 sur son territoire 560 touristes européens et 257 engins roulants (véhicules et motos). C’est dans le cadre du Rallye Budapest-Bamako qui se tient du 3 au 7 novembre prochain.

C’est une initiative du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat en collaboration avec MIZ communication qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de la destination Guinée.

Ce rallye Budapest qui fera trois (3) jours sur le territoire guinéen, partira de Koundara en passant par Labé, Kindia avant de rallier la République de Sierra Léone.

Selon Moulaye I. Zardan, PDG de Miz organisation, « la présence de ces touristes sur le territoire guinéen montre qu’ils ont un amour pour ce pays. La Guinée est une destination touristique paradisiaque et nous devons être les premiers à découvrir ses sites touristiques. »

Plus loin, il a tenu à préciser : « il y a 28 nationalités composées de Pongrois, de polonais, de Tchèques. Nous avons 8 nationalités qui sont différentes des autres nationalités européennes. Exemple, les Hongrois, les Polonais et Tchèques qui ne sortent pas. Aujourd’hui, Ils sont là au nombre de 400, 53 entre ces 3 autres pays seulement, une dizaine d’allemands, deux français. »

Toujours selon lui, « aujourd’hui, avec ce Rallye Budapest, c’est une découverte touristique des hommes d’Affaires, des généraux à la retraite, des médecins, des entrepreneurs, des investisseurs. Vous pouvez voir dans ce rallye Budapest les 3, 4 et 5% sont des investisseurs. En visitant la Guinée, ils cherchent à savoir sur quoi ils peuvent investir et qu’est-ce qu’ils gagnent au retour. La deuxième des choses, ils font de l’aide humanitaire dans chaque préfecture sans attendre à quelque chose au retour. »

Quant à son apport pour la Guinée, Moustapha Diallo, Directeur national adjoint du Tourisme et de l’Hôtellerie, coordinateur de l’activité de Rallye Budapest explique :

« Ce n’est pas un rallye de course, c’est un Rallye de découverte. C’est le paysage qu’ils découvrent. Ils s’arrêtent de temps en temps pour prendre des photos, ils veulent voir le potentiel touristique de la Guinée. Le rallye Budapest au-delà de son caractère promotionnel, apporte au pays plusieurs choses. D’abord, ils rentrent dans le pays, ils payent les visas, ils achètent les produits artisanaux et également ils habitent les hôtels. Les restaurateurs viennent vendre leurs produits dans les bivouacs. Et au-delà de tout ça, il y a aussi des actions humanitaires qu’ils font. C’est-à-dire ils font des dons dans les villages qu’ils traversent et les participants cotisent pour donner quelque chose à un village dans le cadre d’un projet local. »

Beyatiki est l’un des touristes en provenance de la Suisse et il est à sa première participation : « on est parti le 20 octobre de la suisse, on a traversé la France, l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. Partout en Afrique, le paysage est beau, les gens en Guinée sont accueillants et généreux… »

BMY