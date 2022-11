Tournée dans les QG des partis politiques et de la société civile guinéenne : la MAOG fait des recommandations au PM et aux facilitatrices

Commis à la tâche par le Chef de l’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre, Bernard Goumou accompagné des facilitatrices était au siège de la MAOG, à Yimbaya pour discuter avec les responsables de la MAOG de la mise en place du cadre de dialogue inclusif pour une sortie de crise.

Dans son allocution, le chef du gouvernement a décliné le but de sa visite dans les locaux de la MAOG.

« Notre visite aujourd’hui avec les facilitatrices, d’ailleurs je voulais dire que ces facilitatrices sont complètement indépendantes. C’est pour cela qu’elles ont voulu d’abord en première position venir vous entretenir avant de venir avec nous. C’est elles qui négocient, c’est elles qui vont échanger, c’est elles qui me demandent de venir avec elles pour qu’on puisse échanger dans le cadre du dialogue inclusif que nous voulons mettre en place », a lancé le premier ministre avant de poursuivre : « Le président a fait sa part en prenant un décret, le président a fait sa part, lors de ma nomination en me demandant de façon spécifique Mr le PM, il faut aller tendre la main à tous les acteurs. La première mission, c’est que les Guinéens se retrouvent autour de la table pour parler de l’avenir de notre pays ».

Plus loin, le locataire du palais de la colombe souligne : « Qu’on ne peut pas parler de l’avenir quand on voit déjà la jeunesse et la force qui se dégagent ici, il faut que vous soyez au centre de ces échanges là. Et vous suivez quand même l’évolution politique de notre pays. Aujourd’hui, nous sommes dans une transition. Nous avons échangé avec la CEDEAO, nous avons trouvé un accord pour que la transition puisse se dérouler sur 24 mois. Il y a beaucoup de questions politiques, des questions également d’organisation de la société civile, nous avons des questions très importantes pour l’avenir de notre pays, il faut que nous venions échanger pour voir comment nous allons bâtir ce pays là. Et que plus jamais qu’on puisse avoir cette transition et que la Guinée puisse être un pays normal comme tous les autres pays », a indiqué Bernard Goumou avant d’ajouter : « Donc, c’est pour ça que nous sommes venus vous rendre visite et échanger avec vous et vous écouter. Le cadre du dialogue que nous voulons mettre en place et que le chef de l’État a décidé de mettre en place, ce cadre de dialogue là, c’est pour tous les Guinéens. Donc, la voix de tous les Guinéens compte. Vous avez vu, le Chef de l’État, dès la prise du pouvoir le 05 septembre, a accepté de rencontrer toutes les composantes des forces vives de la nation. C’est à l’issue de ça que nous avons élaboré la charte de la transition ».

Prenant la parole, Alpha Bayo, coordinateur national par intérim de la MAOG soutient que : « Au début de la transition, nous étions impliqués dans tout le processus mais à un moment donné, nous avons constaté malheureusement notre exclusion dans certaines démarches. Puisque notre objectif a toujours été d’accompagner le processus pour que cette transition soit la dernière de l’histoire de notre pays. La MAOG dans son rôle d’acteur social, de défenseur et incontournable des sans-voix s’est inscrit dans la dynamique de matérialisation de la politique des 5 R qui ont été rappelés par la vice-coordinatrice ».

Alpha Bayo indique que : « l’objectif est d’échanger sur les modalités de mise en œuvre du processus du futur cadre de dialogue permanent. Il serait judicieux, voire indispensable de se pencher sur un certain nombre d’éléments pour une paix durable dans notre pays ».

Porteuse de messages des sans-voix et soucieuse de la situation sociopolitique de notre pays selon Alpha Bayo, la MAOG a invité le premier ministre et les facilitatrices de tenir compte des recommandations suivantes: la libération conditionnelle des détenus politiques et sociaux ou à défaut, l’accélération de leur procès; l’implication de tous les acteurs aussi bien politiques et sociaux sans aucune exclusion, ce qui éviterait les frustrations ; le respect des engagements du gouvernement guinéen pris devant les émissaires de la CEDEAO puisque notre plateforme prend acte des propositions sur la durée de la transition; la mise en œuvre effective des 10 points de l’agenda de la transition. C’est-à-dire, le recensement général de la population et de l’habitat, à l’organisation des élections présidentielles pour le retour à l’ordre constitutionnel. Garantir les libertés individuelles et collectives notamment la liberté de manifestation, poursuivre les actions de lutte farouche contre la corruption et les détournements de deniers publics dans toutes les instances décisionnelles de l’État, poursuivre également la dissolution des communes suspectées de malversations financières et engager la responsabilité des acteurs devant les juridictions compétentes »

Christine Finda Kamano

622716906