Depuis quelques jours des conseillers du conseil national de la transition (CNT) sillonnent le pays pour rencontrer les populations pour échanger sur des sujets d’ordre national et recueillir leurs préoccupations.

Interrogé sur la mission des conseillers du CNT ce mardi, l’ancien député uninominal de Labé, laisse entendre que ça n’appartient pas au CNT de demander aux citoyens ce qu’ils veulent, car dit-il, ils ne sont pas élus, avant préciser que ces tournées sont inutiles.

« Pour nous au niveau de l’UFDG et de l’ANAD et la classe politique de façon générale, il faut reconnaitre que c’est pour nous une mission inopportune, une mission intitule, on en avait pas besoin. C’est un gaspillage de temps et d’argent. Nous sommes dans le cadre d’une transition. Il n’appartient pas au CNT de sillonner les préfectures, coins et recoins de la Guinée pour demander à des ouvriers, des paysans, des cadres puisqu’ils veulent du bipartisme ou du multipartisme. Je crois qu’il y a les béabas de la démocratie qui ont déjà défini ces règles-là. Je crois qu’ils devaient s’atteler plutôt au niveau de Conakry à légiféré plutôt par rapport à la constitution et aux autres lois qui sont attendues pour conduire la transition vers le retour à l’ordre constitutionnel. Pour nous, la mission est inopportune. Avec tout le respect que dois à d’éminentes personnalités qui sont dans ce CNT, mais je crois que le CNT est entrain de passer à côté », a réagi ce proche de Cellou Dalein Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

