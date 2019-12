Tournoi corporatif des médias guinéens : coup d’envoi de la 4è édition, ce jeudi à Conakry

Les 24 protagonistes retiennent leur souffle, à quelques petites heures du coup d’envoi ce jeudi, 5 décembre, de la 4ème édition du Tournoi de football corporatif des médias guinéens doté du trophée Mamadou Antonio Souaré.

Le tirage au sort des entreprises et associations de presse qui ont postulé à cette compétition, a sans doute fait monter l’adrénaline chez les compétiteurs et le public abonné à cet événement sportif, désormais incontournable à chaque fin d’année en Guinée.

Après les éditions 2016, 2017 et 2018 dont la première a vu le sacre de Nostalgie FM et les précédentes adjugées par la RTG, cette 4ème édition est grosse de suspense. Tant les différentes équipes s’y préparent activement et résolument.

Pensé et organisé au seul plaisir des personnels de la presse, le Tournoi de football corporatif des médias guinéens leur sert ainsi de passerelle entre la fin d’une année de dur labeur et le début d’un nouveau cru de défis professionnels.

Pour continuer à en faire une affaire des seuls personnels de la presse guinéenne, Wassolon Agency Communication, la main sur le Règlement général dudit tournoi, veillera à exfiltrer les ‘’mercenaires’’ des rangs de toute équipe qui se sera tentée d’en enrôler. S’exposant ainsi à une exclusion pure et simple, avant ou après tout match, mais aussi à n’importe quel niveau du tournoi.

La cérémonie d’ouverture de cette 4ème édition prévue ce jeudi, 5 décembre 2019, sera haute en couleurs. Rehaussée de la présence de plusieurs personnalités publiques du pays, elle sera marquée par l’affiche Bonheur FM-Radio parlementaire.

A vos crampons donc ! Pour que le meilleur gagne.

La Commission d’organisation