Tournoi de foot du Col. Doumbouya : la commune urbaine de Dinguiraye file en finale après s’être difficilement débarrassée de Banora aux tirs au but

Les séances de tirs au but de la demi-finale jouée hier entre l’équipe de la commune urbaine et celle de Banora se sont poursuivies ce lundi 21 novembre, au stade préfectoral de Dinguiraye. Et finalement, c’est la commune urbaine qui s’est qualifiée pour la finale.

Après une longue série de 14 tirs et 12 buts marqués de chaque côté hier, la commune urbaine s’est qualifiée ce lundi après la suite des tirs au but. Au total, ce sont 16 tirs et 14 buts marqués pour la commune urbaine contre 16 tirs et 13 buts pour l’équipe de Banora.

La finale du tournoi doté du trophée Colonel Doumbouya, prévue le 26 novembre, opposera l’équipe de la commune urbaine à celle de Kalinko.

Cette rencontre est le remake du match d’ouverture lors duquel, Kalinko s’est imposée sur le score d’un but à zéro.

Sadjo Bah