Tournoi de football des partis politiques : le RPG manque le match d’ouverture ‘’faute de moyens’’ 

Le coup d’envoi du tournoi de football des partis politiques, organisé par la structure Wassolon agency communication, a été donné, dimanche 29 septembre 2019, au stade de proximité Nongo.

Le match d’ouverture opposait le RPG arc-en-ciel (parti au pouvoir) à la Nouvelle Génération pour la République (NGR), formation politique dirigée par Ibrahima Abe Sylla. Le parti au pouvoir qui avait pourtant accepté de participer à ce tournoi, a brillé par son absence.

Pour tenir en haleine le public et les invités, c’est une équipe du quartier Nongo qui a joué à la place du RPG.

Pour les organisateurs, cette absence est due à un manque de moyens du parti au pouvoir.

« Il y a 16 partis politiques qui sont en lice, mais l’idée concerne tous les partis politiques, c’est pour cela qu’ils sont tous invités ici. Malheureusement pour cette ouverture, le RPG arc-en-ciel devrait ouvrir le bal avec la NGR, mais qui n’est pas venu. Nous apprenons que les jeunes avaient formé leur équipe au RPG mais que les responsables du parti n’avaient pas réuni les moyens financiers. C’est incroyable que cela soit venu du parti au pouvoir mais c’est ça la réalité, le RPG était absent et du coup, il est éliminé par forfait », a dit Amadou Oury Diallo, un des organisateurs du tournoi, précisant la genèse de ce tournoi.

« Ce tournoi des partis politiques vient du contexte du tournoi des médias qui se joue ici depuis trois ans. Il se trouve que cette idée a été appréciée par deux leaders politiques et non les moindres, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré à qui on a posé la question de savoir, si un jour on organisait un tournoi des partis politiques, est ce qu’ils joueraient ? Ils ont bien apprécié et ils ont dit qu’ils joueraient eux-mêmes. C’est dommage qu’ils ne soient pas là aujourd’hui pour le lancement. Mais nous on a trouvé en cela une opportunité de créer cet espace de rencontre entre les adversaires politiques qui s’attaquent et contre-attaquent sur la gouvernance de notre pays, de sorte qu’ils se retrouvent en frères malgré leurs différends politiques « , a-t-il précisé.

A signaler que ce tournoi est à sa première édition et se jouera jusqu’au 16 octobre prochain.

Thierno Sadou Diallo